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Rize’de ’Toplu Taşıma Merkezi’ projesi trafiği rahatlatacak

Rize Belediyesi tarafından kısa bir süre önce sahil dolgu alanında yapımına başlanan Toplu Taşıma Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor.Rize Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün projelendirdiği, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından...

Rize’de ’Toplu Taşıma Merkezi’ projesi trafiği rahatlatacak

Rize Belediyesi tarafından kısa bir süre önce sahil dolgu alanında yapımına başlanan Toplu Taşıma Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor.Rize Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün projelendirdiği, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından...

16 Mart 2018 Cuma 14:16
Rize’de ’Toplu Taşıma Merkezi’ projesi trafiği rahatlatacak

Rize Belediyesi tarafından kısa bir süre önce sahil dolgu alanında yapımına başlanan Toplu Taşıma Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Rize Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün projelendirdiği, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapım çalışmalarına başlanan Toplu Taşıma Merkezinde projesinde yüzde 70’lik kısım tamamlandı. Şehir merkezinde Meteler kavşağı içerisinde bulunan, şehrin farklı noktalarında kontrolsüz olarak gelişi güzel konumlandırılan, bulunduğu alanda trafik sıkışıklığına neden olan köy ve mahallelere ait durak noktalarının özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşattığı olumsuzluklar göz önüne alınarak, sorunların çözümü noktasında duraklara ve toplu taşıma araçlarına yeni düzenleme getiriliyor. Sahil dolgu alanında yaklaşık 29 bin metre kare üzerinde inşa edilen projede 69 araç peronu oluşturularak, 2 il, 11 ilçe, 12 mahalle 72 köy olmak üzere 95 ayrı hatta hizmet verilecektir. Ayrıca ihtiyaçları karşılamak için sosyal tesis ve rekreasyon alanları oluşturulacak.

Projenin yakın zaman da bitirilerek hayata geçmesiyle beraber taşınacak durak noktalarında düzenlemeler yapılarak bu düzenlemelerle şehir içi trafiğinde ve özellikle Menderes Bulvarı üzerinde önemli ölçüde rahatlama sağlanması bekleniyor.
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