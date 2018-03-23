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Rize’de ’Dünya Su Günü Paneli’ düzenlendi

Rize Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından organize edilen "Dünya Su Günü Paneli" İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Panel başlamadan önce “Damladan Deryaya” konulu resim sergisi Rize Belediye Başkanı Prof....

Rize’de ’Dünya Su Günü Paneli’ düzenlendi

Rize Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından organize edilen "Dünya Su Günü Paneli" İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Panel başlamadan önce “Damladan Deryaya” konulu resim sergisi Rize Belediye Başkanı Prof....

23 Mart 2018 Cuma 21:34
Rize’de ’Dünya Su Günü Paneli’ düzenlendi

Rize Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından organize edilen "Dünya Su Günü Paneli" İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Panel başlamadan önce “Damladan Deryaya” konulu resim sergisi Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Lütfi Akça ve misafirler tarafından gezildi.

Başbakanlık Başdanışmanı Akça modöratörlüğünde başlayan panel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, Doç. Dr. Ali Kumaş, Öğretim Üyesi Dr. Ali Güvenoğlu ve Sualtı Görüntüleme Yönetmeni–Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan’ın sunumlarıyla devam etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap şunları ifade etti:

“İnsan ve tabiat hayatının temelini oluşturan su, tarih boyunca sahip olduğumuz en değerli yaşam kaynağımızdır. Su, o kadar önemli bir nimettir ki, toplum ve medeniyetlere yön veren bir unsur olma özelliğini taşımaktadır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.), bir Hadis-i Şerif’inde biz insanoğluna; ’Akan suyun kenarında olsan dahi suyu israf etme’ diye buyurmuştur. Suyu layıkıyla kullanmak insani, vicdani ve her şeyden önemlisi vatani sorumluluğumuzun başında gelmektedir.”

Yağmurun çaya dönüştüğü bir şehirde yaşanıldığını ifade eden Belediye Başkanı Kasap, su kaynaklarının korunmasına, suyun bilinçli ve duyarlı kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Panel sonunda Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Başbakanlık Başdanışmanı Lütfi Akça’ya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş’a, Doç. Dr. Ali Kumaş’a, Öğretim Üyesi Dr. Ali Güvenoğlu’na ve Sualtı Görüntüleme Yönetmeni–Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan’a plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.
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