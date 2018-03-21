Rize’de 10 numara projeler hayata geçiriliyor

Rize Belediyesi’nin "On Numara" projeleri arasında yer alan Batı Park, Doğu Park ve Meydan Projelerindeki çalışmalar devam ediyor.

Rize Belediye Başkan Prof. Dr. Reşat Kasap, meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Projelerdeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kasap, yaptığı açıklamada, “Batı Park projemizi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizle birlikte yürütüyoruz. Aldığımız bilgiler doğrultusunda da yaklaşık olarak yüzde 45’inin tamamlanmış olduğunu öğrendik. Dolgu işlemlerinin de Eylül ayı tamamlanacağını konusunda bilgi aldık. Batı Park’ın ikinci aşaması da peyzaj çalışmaları şeklinde olacaktır” dedi.

Meydan Projesi konusunda bilgiler aktaran Belediye Başkanı Kasap, Meydan Projesinin ikinci aşamasına yönelik olarak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Meydan Projesi’nde yaklaşık 600 araçlık bir otopark olacağını ifade eden Kasap, proje tamamlandığında Rize trafiğinin rahatlayacağını belirtti.