Rize Belediyesi’nden Çölyak hastalarına glutensiz ekmek satışı

Rize Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarında özellikle Çölyak hastalarının kullandığı glutensiz ekmek ve un satışına başlanıldı.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap yaptığı açıklamada, ’’Şehir merkezinde ve özelikle il genelindeki Çölyak hastalarının faydalanabilmesi açısından halk ekmek büfelerinde glutensiz ekmek ve un satışına başladık. Bu anlamda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Glutensiz un ve ekmeği vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda getirdik. Rizemizde ve çevre şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın da istekleri doğrultusunda bu hizmeti vermeye hazırız. İhtiyaç duyan insanlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Kasap’ı ziyaret eden Emine Kuvvet ve Müesser Hacımustafaoğlu belediyenin sunmuş olduğu bu hizmet dolayısıyla Çölyak’lı hastaları ve yakınları olarak memnun olduklarını dile getirdiler.