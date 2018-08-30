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Zor günleri birlikte atlattık

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Zor günleri ve en zor şartları milletimiz ile birlikte atlattık, bundan sonra da sıkıntıları ve sorunları hep birlikte aşacağız” dedi.

Zor günleri birlikte atlattık

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Zor günleri ve en zor şartları milletimiz ile birlikte atlattık, bundan sonra da sıkıntıları ve sorunları hep birlikte aşacağız” dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:08
Zor günleri birlikte atlattık

Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Kasap pazarı ile Ayakkabıcılar Pazarı’ndaki esnafları ziyaret tek tek işyerlerine girerek ziyaret etti.

Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Çalık, esnafların sorun, talep ve sıkıntılarını dinleyip sohbet etti.

YAŞATILMAK İSTENEN SIKINTININ FARKINDAYIZ

Esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da sohbet edip selamlaşan Çalık, “Ekonomik darbe girişiminden dolayı piyasalarda oluşturulmak ve yaşatılmak istenen sıkıntının farkındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kabinemizin değerli bakanları sıkıntı ve sorunların çözümü için var gücüyle çaba gösterirken, diğer yandan ülkemizde kaos ve ekonomik darboğaz oluşturmak isteyen uluslararası güçlerle de var gücüyle mücadele etmektedir. Yerli ve milli üretime hep birlikte destek çıkacağız. Zor günleri ve en zor şartları milletimiz ile birlikte atlattık, bundan sonrada sıkıntıları ve sorunları hep birlikte aşacağız. Dik duran bir milletin, dik duran bir Cumhurbaşkanı var. Dik duran esnafın, dik duran bir baş ustası var” diye konuştu. (Bülten)

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Anahtar Kelimeler:
Zor GünlerÖznur Çalık
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