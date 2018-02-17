Yunan Dışişleri Bakanlığından, Türk Dışişlerine cevap

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın açıklamalarıyla ilgili cevabına, bu sefer Yunan Dışişleri Bakanlığından cevap geldi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandros Genimatas, "Türkiye sistematik şekilde uluslararası kanunları ihlal etmekte. Ve düzene girmesi istendiğinde şikayet etmekte ve gerçeklerden uzak bir şekilde davranmakta. Yunanistan barışçıl ,soğukkanlı ve sorumlu bir tutum sergilemekte. Bu gücünün unsurudur. Diyalog ve sorunların barışçıl şekilde çözülmesi Avrupa kültürüne uygundur. Türkiye bunu benimsemeli. Aynı zamanda Türkiye uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı göstermelidir’’ açıklamasında bulundu.