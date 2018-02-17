Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
YAĞMUR SEVİNDİRDİ
YAĞMUR SEVİNDİRDİ
AĞBABA’DAN KESKİN’E ZİYARET
''Bende bir esnaf çocuğuyum''
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...

Yunan Dışişleri Bakanlığından, Türk Dışişlerine cevap

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın açıklamalarıyla ilgili cevabına, bu sefer Yunan Dışişleri Bakanlığından cevap geldi.

Yunan Dışişleri Bakanlığından, Türk Dışişlerine cevap

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın açıklamalarıyla ilgili cevabına, bu sefer Yunan Dışişleri Bakanlığından cevap geldi.

17 Şubat 2018 Cumartesi 14:33
Yunan Dışişleri Bakanlığından, Türk Dışişlerine cevap

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın açıklamalarıyla ilgili cevabına, bu sefer Yunan Dışişleri Bakanlığından cevap geldi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandros Genimatas, "Türkiye sistematik şekilde uluslararası kanunları ihlal etmekte. Ve düzene girmesi istendiğinde şikayet etmekte ve gerçeklerden uzak bir şekilde davranmakta. Yunanistan barışçıl ,soğukkanlı ve sorumlu bir tutum sergilemekte. Bu gücünün unsurudur. Diyalog ve sorunların barışçıl şekilde çözülmesi Avrupa kültürüne uygundur. Türkiye bunu benimsemeli. Aynı zamanda Türkiye uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı göstermelidir’’ açıklamasında bulundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Bal-Göç’ün yeni binasını açtı
Çavuşoğlu Bal-Göç’ün yeni binasını açtı
Bakan Sarıeroğlu: "Taşeronda biz bir çılgınlık yaptık"
Bakan Sarıeroğlu: "Taşeronda biz bir çılgınlık yaptık"
Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Çocuklara cinsel istismar kabul edilemez"
Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Çocuklara cinsel istismar kabul edilemez"

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim