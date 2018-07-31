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YEŞİLYURT BELEDİYESİNE ZİYARET

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek, ilçede devam eden yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler aldı.

YEŞİLYURT BELEDİYESİNE ZİYARET

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek, ilçede devam eden yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler aldı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:40
YEŞİLYURT BELEDİYESİNE ZİYARET

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra yaptığı konuşmada, “Bakanlık döneminde Malatya ve Yeşilyurt’a birçok yatırımın gelmesinde öncülük eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, yeni oluşumlar ve fikirlerin hayata geçmesine fırsat tanıyan Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye teşekkür ediyorum. Aslen Yeşilyurtlu olup Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını yapan Sayın Bakanımızla gurur duyuyoruz. Görev süresi boyunca hem ülkemize hem de kentimize yaptığı başarılı çalışmalardan övgüyle bahsediyor, bundan sonraki süreçte kendisine başarılar diliyorum. Her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen, fikir ve düşünceleriyle bize yol gösteren değerli Bakanımızdan projelerimizle ilgili desteklerini istemeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “24 Haziran seçimleri öncesinde gerçekleşen görev değişimiyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevini devralan Mehmet Çınar Başkanımızın, Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanlığı tecrübesiyle Yeşilyurt’ta güzel işler yapacağına inancımız tamdır” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtBülent TüfenkciYeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet ÇınarSosyal Sorumluluk Projeleri
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