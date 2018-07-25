YERLİ TOHUMLAR KORUMA ALTINA ALINACAK



“Birlikte Yürüyeceğiz” sloganıyla başlatılan 2018 Yılı Acil Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi. Malatya Nikah Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Baro Başkanı Enver Han, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Müftüsü Ümit Çimen, ilçe belediye başkanları, STK, vakıf ve odaların temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Memleket Emektir” tanıtım videosundan sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya gibi seçkin bir şehirde yaşamanın çok değerli olduğunu söyledi.

İNSANLAR MUKADDESTİR

Görevi devralır almaz hemen yol haritalarını belirlediğini dile getiren Başkan Polat, “Şehrimizin çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine, kadınından erkeğine tüm insanlar sadece emanet değil aynı zamanda mukaddestir. Görevi devir alır almaz öncelikli yol haritamızı çıkardık. Arkadaşlarımızla birlikte 2018 yılı sonuna kadar yapacağımız çalışmalarla ilgili Acil Eylem Planı olarak yol haritamızı oluşturduk. Gerçekleştireceğimiz ve her aşamasında takipçisi olacağımız 314 işimizin sadece 112 tanesini birlikte yürümeyi ilke edinmiş, yönetim anlayışımızın gereği olarak sizlere arz etmek istedik. Vefalı şehrin bir sakini ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevi devraldığım eski Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a 2009-2018 yılları arasında yaptığı çalışmalardan ötürü şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YARINLARA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Malatya’yı el ele verip geleceğe taşıyacaklarını belirten Başkan Polat, “Projelerimizi hazırlarken kurum ve kuruluşlarımızın, aralarında otoriter uzmanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin ve aziz hemşehrilerimizin düşüncelerini alarak ortak sevdamız Malatya’yı hep birlikte el ele vererek geleceğe taşıyalım istedik. Kentimizin tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel, demografik potansiyeline uygun ilerlemesi için de bu değerlerimizi hep merkeze koyarak birlikte yöneteceğiz. Bu yolda sizlerin rehberliği ve fikirleri bizim için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, açılış konuşmasının ardından Acil Eylem Planı içerisinde yer alan 112 yatırım ve projeyi sinevizyon eşliğinde, ayrıntılı bir şekilde basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Polat, özetle şunları kaydetti:

“ Fuarlar, hem şehircilik vizyonu hem de sağlayacağı katma değer bakımından kentler için büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, Yeni Fuar Merkezimizin temelini Aralık 2018 tarihinde atacağız.

MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle eski stadyumları millet bahçelerine dönüştürme projesi çerçevesinde eski stadyumumuzun bulunduğu alanı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Valiliğimizle protokollerimizi imzalayıp ihale sürecini başlattık. Çok kısa bir sürede Malatya’mıza yakışacak bir alanı daha İlimize kazandıracağız. İçerisinde çeşitli yaşam alanlarının olacağı Millet Bahçesi şimdiden hayırlı uğurlu olsun!

TEMELİ EKİMDE ATILACAK

Vatandaşlarımızın şehrin sıkışıklığından bir nebze de olsa kurtularak nefes alabilecekleri yeni bir meydanı Malatya’ya kazandırıyoruz. Eski Belediye binasının yıkılması ile birlikte oluşturulan kent meydanı içerisinde kalan Ziraat Bankası ve oradaki marketi taşıyarak, mevcut alana toplam 7 bin metrekarelik meydan kazandırıyoruz. Söz konusu meydan düzenleme çalışmalarının temelini Ekim ayı içerisinde atacağız.

İNDERESİ TABİAT PARKI

Battalgazi ilçemize yenir bir cazibe merkezi kazandırıyoruz. 900 dönümlük İnderesi Tabiat Parkı’mızın 100 dönümlük kısmını bu yılsonuna kadar hizmete açacağız. Projemizde kır kahvesi, lokantalar, çocuk oyun alanları, çadırlı kamp alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, büfeler, mescit, otopark alanları, açık spor alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortları, süs havuzları, piknik alanları olacak.

KÜLTÜR SARAYI

Büyüyen Malatya’mızın kimliğine ve kültürüne bağlı olarak inşa edeceğimiz; akustiği, havalandırması, elektrik donanımı ve aydınlatması ile ‘AKILLI BİNA’ olarak hazırlanan ‘Kültür Sarayı’ projemizle, kentimizi kültürel alanda da bölgenin cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Değişen ve gelişen Malatya’mızın vizyonuna uygun olarak Selçuklu Mimari’sini örnek alan Kültür Sarayımız 25 bin 660 metrekarelik kapalı alanı ile bölgenin en önemli kültürel yaşam alanıdır.

KUZEY KUŞAK YOLU 3. VE 4. ETAP

Malatya’nın merkezde yoğunlaşan trafik yükünü azaltmak ve Çevreyolu altındaki bölgelerde daha sağlıklı bir gelişme sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiğimiz Kuzey Kuşak Yolu’nda sona yaklaşıyoruz. Yoldaki asfalt çalışmalarımızı Ağustos sonuna kadar tamamlayacağız. Kuzey Kuşak Yolu Melekbaba Hattı, Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı viyadük projesi ile Malatya–Battalgazi yoluna bağlanacak.

Malatya trafiğine nefes aldıracak Güney Kuşak Yolu’nda 2. etap çalışmalarımız devam ediyor. Bin 400 metrelik kısmın alt yapısını tamamlayarak yol, kaldırım ve sanat yapısı çalışmalarını sürdürdüğümüz yolu eylül ayında hizmete açacağız.

ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ

Mevcut çöp sahasında Çöpten Elektrik Üretim Tesisi’nden 2.4 megavat elektrik üretiyoruz. Entegre Çevre Projemizden de 10 megavat olmak üzere çöpten toplamda 12.4 megavat elektrik enerjisi üreterek, 60 Bin Hane ve 310.000 nüfusun aydınlatma ihtiyacını karşılayacağız. Entegre Çevre Projemizi Ekim 2018 tarihinde hizmete açacağız.

Malatya’yı sürdürülebilir enerji üssü haline getirme hedefi doğrultusunda yatırım ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çöpgaz Elektrik Üretim Tesisi ve Malatya Çevre Entegre Tesisinin ardından Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir alana 3 MW elektrik güneş enerji tarlası kurduk.

KUYUÖNÜ’NE HES PROJESİ

Kullanılabilecek tüm doğal kaynaklardan enerji üretmek için çalışıyoruz. Kuyuönü’ne Hidroelektrik Santrali (HES) kazandırıyoruz. HES tesisi içme suyu isale hattı üzerine yapılacak. Ağustos ayında temelini atacağımız tesisi 9 ayda tamamlayarak hizmete açacağız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin yaygınlaştırılması, ülke olarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı yapmak ve Büyükşehir Belediyemize kaynak çeşitliliği sağlamak amacıyla bir GES (Güneş Enerjisi Santrali) de Yaka Mahallesi’ne kuruyoruz. Eylülde temelini atacağız.

Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladığımız ve yapımını sürdürdüğümüz enerji yatırımlarımızdan yaklaşık 90 bin hanenin aydınlatmasına eşdeğerde saatte 18.6mw enerji üretimini hedefliyoruz.

HORATA PARKINI HİZMETE AÇIYORUZ

Yıllardır Malatyalıların faydalandığı mesire alanları arasında yer alan Horata Mesire Alanını Büyükşehir Belediyesi olarak yenileyerek, modern ve kullanışlı hali ile vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ağustos 2018 tarihinde de açılışını yapacağız.

HAYVANAT BAHÇESİNİ HİZMETE AÇIYORUZ

Çocukları modern çağın bağımlılıkları televizyon ve internet kullanımından kurtarıp, toprakla temas edecekleri, doğa ile iç içe zaman geçirecekleri, belki de sadece kitaplardan ve ekranlardan tanıdıkları hayvanları yakından görebilecekleri yeni bir alanı Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkını Battalgazi ilçemizde Ağustos 2018 tarihinde hayata geçiriyoruz. Hayvanat bahçesi içerisinde yaklaşık 50 türden 500 adet hayvan yer alıyor.

MASAL PARKI

Evlatlarımız göz nurumuz, yarınlarımız, ülkemizin aydınlık geleceği… Büyükşehir Belediyesi olarak,17 bin metrekarelik bir alanda Masal Parkı yaparak Malatya’da bir ilki daha çocuklarımız için hayata geçireceğiz. Keloğan’dan Nasrettin Hoca’ya, Karagöz Hacivat’tan Pamuk Prenses’e kadar Türk ve Dünya masallarının en sevilen karakterlerini bu parkta çocuklarımızla buluşturacağız. Eylül 2018 tarihinde Masal Parkımızın temelini atıyoruz.

ÇEVREYOLU ALTINA 5 YENİ PARK

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaptığımız bütün yatırımlardaki hedefimiz; kendi çocuk dünyalarında kurmuş oldukları iletişim ağı ile sosyalleşmelerini sağlamının yanında, fazla enerjilerini daha rahat ve elverişli koşullarda harcamalarına ortam hazırlamaktır. Bu nedenle Çevreyolu altına 5 adet yeni parkın temelini eylül ayı içerisinde atıyoruz.

KAYISI BORSASI VE KURU KAYISI LİSANSLI DEPO PROJESİ

Malatya’nın altın değerindeki ürünü kayısı ile ilgili projeleri çok önemsiyoruz. Şehrimizin bu anlamda ciddi bir ihtiyacı olan tarım ürünlerinin sağlıklı ve güvenceli koşullarda depolandıkları tesis anlamına gelen lisanslı depoyu Malatya’ya kazandırmak için çalışmalara başladık. Yeni Hal Binası yanında kurmayı planladığımız tesisin, ihale aşamalarını bu yıl içinde tamamlayarak yüklenici firma ile sözleşme imzalayarak temel atmayı planlıyoruz. Bununla ilgili süreç delegasyon onayında olup, onay alındıktan hemen sonra temelini atacağız.

MALATYA’YA YERLİ TOHUM BANKASINI KURACAĞIZ

Bu yıl çalışmalarına başlayacağımız Yerli Tohum Bankası Projemiz ile genetiği ile oynanmamış, yerel tohum çeşitlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 2018 Eylül ayında yapımına başlanacak projeyi, 2021 yılında tamamlamayı planlıyoruz.

Malatya’da sinema ile dolu dolu bir hafta yaşatacak ve 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivale yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı ve sinemasever katılıyor.

FUARLAR

Büyükşehir Belediyesi olarak; Yapı Dekorasyon Fuarı’nı 3-7 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Yöresel Ürünler Fuarı’nı 27 Ekim-4 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Otoshow Fuarı’nı 14-18 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenliyoruz. İstihdam Fuarı 15 Eylül-1 Aralık 2018 tarihleri arasında İŞKUR ile ortak karar vereceğimiz bir tarih diliminde düzenleyeceğiz.

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Ali Kaban ise, belediyecilik hizmetlerinin ülkede başladığı tarih itibariyle o günden bu güne çok ciddi mesafeler kat ettiğini dile getirdi.

BEKLENTİLERİN ZİRVEYE ÇIKTIĞI BİR DÖNEM

Malatya’da çok ciddi farklılıklar olduğunu görebildiklerini dile getiren Vali Kaban, “Özellikle Osmanlı’nın son döneminde dünyadaki gelişmelere paralel olarak Şehremini adı altında oluşturulan yapının sunduğu hizmetler ilk zamanlarda kısıtlıyken son dönemlerde ciddi manada alabildiğince çeşitlenmiş ve beklentilerin zirveye çıktığı bir döneme gelmiş durumdayız. Bu anlamda baktığımızda hükûmet merkezinin taşradaki temsilcileriyle, taşrada yaşayan hemşehrilerimizin kendi seçimleriyle oluşturdukları yönetimler arasındaki ilişkiler de özellikle büyükşehir belediyelerinin kurulmasından sonra merkezin hizmet etme sistematiği yerelin temsilcileri üzerinden yoğun bir şekilde aktarılmaya başlanmıştır. Bu anlamda gelinen nokta itibariyle ülkemizde büyükşehir belediyelerinin değişik kesimlerle, ülkenin değişik parçalarındaki hizmet etme kapasitelerine baktığımızda, büyükşehir belediyelerinin sahalarını değişik zamanlarda ziyaret ettiğimizde şu yaşamakta olduğumuz Malatya’da ciddi anlamda bir farklılık olduğunu görebiliyoruz” diye konuştu.

MALATYA GÖLGESİ ÇOK UZUN OLAN BİR VİLAYET

Malatya’nın Doğu’nun kültür başkenti olmaya aday bir kent olduğunu söyleyen Vali Kaban, “Ben bir yıl önce Malatya’ya ilk defa geldiğimde Malatya’daki gelişmişlik katsayısının gerek altyapı itibariyle gerek üstyapı itibariyle gerek kültür itibariyle gerekse insan kalitesi itibariyle tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu gördüm. Elbette hepimizin bilmediği ve ilk defa karşılaştığımız insanlar, yerler, durumlar hakkında kanaatleri olur. Bu kanaatlerle ilgili Malatya ölçeğinde söyleyebileceğim en önemli husus Malatya’nın Doğu’nun bir kültür başkenti olmaya, Doğu’nun bir ekonomi merkezi olmaya aday olduğudur. Bu anlamda insanımızın da tüm Türkiye itibariyle ekonomik ölçeklerde, ekonomik büyüklüklerde Türkiye’nin yüzde 10 ve belki daha üzerinde bir hakimiyeti elinde tuttuğu düşünülürse Malatya gölgesi çok uzun olan bir vilayettir. Bu vilayetin hizmete de her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bir gerçektir. İnsanımızın artık daha çok dışarıya gitmektense burada kalarak Malatya üzerinden ülkemize zenginlikler katması, Malatya’yı zenginleştirerek, Malatya’yı müreffeh kılarak, refahını artırarak bu ülkeye hizmet etmesi daha büyük önem taşımaktadır diye düşünüyorum” söylemlerini kullandı.