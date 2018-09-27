“Verimli topraklara çimento fabrikası kurarsanız…”

Kuyulu Mahallesi’ne yapılması planlanan bölgedeki diğer mahalleleri de yakından etkileyecek çimento fabrikası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Kuyulu Mahallesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İl Başkanı Enver Kiraz, mahalle sakinlerine destek verdi.

“KÖYÜMÜZÜN GENETİĞİ İLE OYNAMASINLAR”

Mahalle Muhtarı Aydın Patlar ile mahalle sakinleri adına konuşan Mehmet Yarlıza,Ağbaba ve beraberindekilere yaşadıkları sorunları aktardılar. Mahalle sakinleri özetle; “Burada bahçelerimiz, evlerimiz var. Kurulmak istenen çimento fabrikasının bizim için çok zararlı olacağını düşünüyoruz. Onun için arkadaşlarımızla toplandık şikayetçiyiz. Fabrikanın yapılmasına kesinlikle istemiyoruz bu nedenle aylardır eylem yapıyoruz. Çimento Fabrikası sadece bizleri değil, Kuşdoğan, Görgü, Duruldu, Fatih köylerini de yakından etkileyecek. Bu bölge yeşil bir bölge. Köyümüzün genetiği ile oynamasınlar. Doğamızı batırmasınlar. Çimento Fabrikası açılırsa, yeşilimiz kuruyacak, hayvanlarımız otlanmayacak. Yanı başımızda Suriye toplanma kampı var. Belki biz de Suriyeliler gibi vatanımızı terk edip gitmek zorunda kalacağız. Ankara’da gözümüz kulağımız olan Veli Ağbaba’dan destek istiyoruz. Çimento fabrikasının Antalya’daki yerini gidip gördük. Zararlarını çıplak gözle inceledik. Görüntüleri Vali Bey’e ilettik. Arazilerimiz ölecek. Sağlığımız tehlikeye girecek. Tarımımız bitecek. Çocuklarımızı geleceği tehlikeye girecek. Yerleşim yerinden 15 kilometre ileriye yapılmasını istiyoruz. Türkiye’nin üretmesinden yanayız ama bizde zarar görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandılar.

“MAHALLELER, KAMU KURUMLARI, OKULLAR ETKİLENECEK”

Eylem yapan mahalle sakinlerini dinleyip, notlar alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şehir merkezine çok yakın bir yere çimento fabrikası kurulduğunu, konunun sadece bu bölgeyi değil tüm Malatya’yı ilgilendiğini belirterek, “Çimento fabrikasının yapılacağı yerin yakınında Gümrük Ticaret İl Müdürlüğü, MASKİ, okullar var. Bu bölge gelişen büyüyen bir bölge. Böyle bir alana çimento fabrikasının açılmasını isteyenlere acaba şaka mı yapıyorsunuz demek gerekiyor. Daha önceki fabrikalarda olduğu gibi önce köylüleri ikna etmeye çalışıyorlar. Çimento fabrikalarının yapıldığı yerleri gördüğümüzde o bölgelerde doğa yok oluyor. Adeta çöl oluyor. Çimento fabrikalarının çevreyi yok ettiği bilinen bir gerçek. Malatya’da da bir sürpriz yaşamayacağız. Fabrika açılırsa, vatandaş köylerini terk etmek zorunda kalabilir. Hayvancılık yapılamaz hale gelir” ifadelerine yer verdi.

KÖYE 700 METRE MESAFEDE ÇİMENTO FABRİKASI OLUR MU?

Ağbaba, “Köylüler birlik olacak, biz de sizin sesinizi Mecliste duyuracağız. Fabrikanın açılmasını engellemek için elimizden geleni yapacağız. Hemen köyün karşısında yer alan bölgelerde taş ocaklarını görüyoruz. Bu AKP’nin tercih ettiği bir yöntem. Dağlar, taşlar, sular yok edilmeyen bir şey yok. Yaşam alanları yok ediliyor. Kaptaj’ın bile yanına taş ocağı izni verildi. Darende Tohma boyunca HES yaptılar. O bölgedeki yaşamı bitirdi. Rant uğruna birilerini zenginleştirmek uğruna köylüyü tarımı hayvancılığı bitiriyorlar. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin asıl sebebi üretim olmaması. Türkiye de üretim bitti. Artık pirinci, samanı, buğdayı yurt dışından alıyoruz. Siz gelir en verimli topraklara çimento fabrikası kurarsanız elbette üretemezsiniz. Bu bir siyasi anlayışın sonucudur. Köye 700 metre mesafede çimento fabrikası kurulur mu? Siz de hiç mi vicdan yok?” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi. (Bülten)