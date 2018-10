Vekillerin Malatya mesaisi!

Yeni yasama yılında yoğun bir gündemle çalışmaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurdaki sert artışla ülke genelinde baş gösteren ekonomik sıkıntılara çözüm ararken bir diğer yandan ise af ve bütçe görüşmelerine ağırlık veriyor. Meclisin bu hızlı gündemi içersindeMalatya milletvekillerini ziyaret eden gazetemiz, Malatyalı siyasilere yeni görevlerinde başarılar dilerken, yeni yasama yılının ülkeye ve Malatya’ya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

ÇALIK: BATTALGAZİ HASTANESİ TAKİBİMİZDE

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, Muhabir Tahir Özçelik, Malatya’da vekilleri bulunan 3 partinin Meclisteki grubunu ziyaret etti. İlk olarak AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile başlayan görüşme trafiğinde Öznur Çalık’ın Malatya’ya dair mesajları dikkat çekti. Çalık, “AK Parti döneminde tüm Türkiye gibi Malatya’da ihya edildi. 16 yılda 19,5 katrilyon yatırım ve proje ürettik. Malatya daha fazlasını hak ediyor. Hiçbir hemşerimizi kapıdan döndürmedik, konuştuk ilgilendik. Yerel yönetimlerden gelen her proje için önlerine düştüm, kapı kapı, banak bakan, genel müdürlere kadar gezdim. Hep daha iyi bir Malatya için gayret gösterdim. Aynı heves ve heyecanla hizmet yarışına devam edeceğiz. Yeni hastanemizle ilgili süreci yakından takip ediyorum. Bütçe çalışmalarından sonra gerek partimizle gerekse de bakanımız ve başkanımızla bu konuyu görüşeceğiz, hemşerilerimizin içi rahat olsun” şeklinde konuştu.

TÜFENKCİ: TÜRKİYE BUNU DA ATLATIR

65 ve 66. Hükümet döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapan AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin gündemini ise vatandaşın ekonomik sıkıntıları oluşturuyor. Tüfenkci, “Türkiye yeni hükûmet sistemiyle ve başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2023 vizyonuna koşarken birileri ha bire çelme takma peşinde. Şu an yaşanılan ekonomik sorunlarımızın altında da bunlar var. Tabi bu dönem vatandaşımızın özellikle bazı temel ihtiyaçları karşılamada ciddi zamlarla karşılaştığını görüyoruz. Bu dönem stokçularla, fırsatçılarla mücadele zamanı. Büyük Türkiye yolunda her engeli aştığımız gibi bunları da aşacağız. Yeni yasama yılı hükümetimize ve ülkemize hayırlı olsun. Buradaki vekil arkadaşlarımızla Malatya için iyi bir uyum içersinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

AĞBABA: MALATYALILARIN SESİ OLMAYA DEVAM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Malatya’dan bir medya kuruluşunun meclisi ziyaret etmesini önemsediğini belirterek, gazetemize teşekkür etti. Ağbaba hükümetin Rahip Brunson konusundaki tavrını eleştirerek, “Bir tiyatro oynanıyor. En başta papaza papaz dendi, dolar fırladı, gariban zamların altında kaldı sonra rahip serbest kaldı. Bu yasama yılında da Malatyalıların meclisteki sesi olmaya devam edeceğim. Çünkü ben seçilirken halkıma söz verdim. Sadece Malatya’dan değil tüm Türkiye’den gelen yüzlerce dosyayı sekreterim, danışmanlarım inceliyor. Buna sizler şahit oldunuz. Ülkem için aynı tempoda çalışmaya devam edeceğim. Sizlerin aracılığıyla memleketime selam yolluyorum. Malatya’ya gelince, parti gezilerine katılınca rahatlıyorum” ifadelerini kullandı.

ÇAKIR: EN DOĞRU İSMİ BELİRLEYELİM

AK Parti’den ilk kez meclise giren ve milletvekilliğinin yanında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Çakır’ın ise gündeminde yerel seçimler vardı. Özellikle yeni görevinden sonra Doğuyu karış karış gezdiğini ifade eden Çakır, “Tabi 9 yıllık bir süreden sonra meclis çatısı altında aynı davaya ve bu yüce millete hizmet benim için bir onur oldu. Daha önce belediye başkanlığım döneminde yine BUSABAH’a verdiğim bir röportajda Türkiye bıçak sırtı bir dönemden geçerken görevden kaçmam demiştim. Bugün de partimizin oy oranını her ilde güçlü bir şekilde artırması için belirlenen programlar çerçevesinde il il geziyorum. Her il de en doğru adayı belirlemek zorundayız. Kendi memleketimde de en doğru ismi bulmamız lazım. Ben burada sizler başta olmak üzere tüm Malatya’nın önerilerine fikirlerine, aday isimlerine açığım. Çok değerli aday adayları isimleri var. Cumhurbaşkanımız tamamen vatandaşta karşılığı olan isimleri belirlememizi istiyor. Hem Malatya hem de diğer illerimiz için anketlerimiz sürüyor” dedi.

KAHTALI: GÜÇLÜ BİR KADROYUZ

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, gazetemizin kendilerine yaptığı nezaket ziyaretine teşekkür ederek, Malatya’nın çok iyi bir vekil kadrosuyla mecliste temsil edildiğinin altını çizdi. Kahtalı, “Ben bu dönemi Malatya için çok şanslı görüyorum. Genel başkan yardımcımız, bakanımız, 8,5 yıl belediye başkanlığı yapmış Ahmet başkanımız ve bendeniz meclisteyiz. Gerçekten güçlü bir kadroyuz. Malatya yetiştirdiği siyasetçilerle her zaman Ankara’da ağırlığı olmuş bir şehirdir. İstediği yatırımı alacak, güçlü bir lobiye sahip bir şehir. Bunu bu dönemde de devam ettireceğiz. Her sorunun her projenin takipçisi olacağız. İnşallah yerel seçimlerde de oyumuzu artırarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

FENDOĞLU: MALATYA’YI UNUTMA ŞANSIM YOK!

Partisine 19 yıl sonra Malatya’dan vekil çıkarma gururu yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise farklı bir muhalefet anlayışı getirmeye çalıştığını belirterek, af ve ekonomik sıkıntılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fendoğlu, “Yerelde Malatya için gitmeyeceğim, ilgilenmeyeceğim hiçbir kesim yok. Ne körü körüne muhalefet ne de körü körüne iktidara destek bizim anlayışımızda yok. Ben Malatya’da yıllarca esnaflık yaptım, o caddelerden sokaklardan bu meclise geldim. Halkımızı, vatandaşımızı unutma gibi bir şansım yok. Ekonomik anlamda devletimizin daha keskin kararlar alıp, acil çözümler ve tedbirler bulması lazım. Ceza indirimi konusunda biliyorsunuz konuyu komisyona getirdik. Öneriyi ortaya atan da ilgili yasal çalışmayı yapan da bizdik. Şimdi kim destek veriyor kim vermiyor hepsi komisyonda belli olacak. Sizlerin aracılığıyla hemşerilerime selamlarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.