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“Vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk oldu”

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "15 Temmuz’da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk olmuştur" dedi.

“Vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk oldu”

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "15 Temmuz’da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk olmuştur" dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:45
“Vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk oldu”

Milletin üzerinde oynanan oyunların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirten Han, "15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı ordumuz içerisinde sinsice örgütlenmiş olan hain Fethullahçı Terör Örgütü mensupları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükununu bozmaya yönelik savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunlar insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir" ifadelerine yer verdi.

Darbe girişimine karşı verilen mücadelede 250 vatandaşın şehit olduğunu 2 bin 301 vatandaşın ise gazi olduğunu dile getiren Han, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 15 Temmuz’da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk olmuştur. Bu ve buna benzer hain girişimlerin bir daha yaşanmaması için devletin her kademede gerekli önlemleri alması gerektiği gibi devam eden soruşturma ve kovuşturma aşamasında ki dosyalarında, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde hassasiyetle bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetin de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir' bu şiardan yola çıkarak milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir." 

İHA

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Malatya Barosu BaşkanıAvukat Enver Han15 TemmuzMalatya
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