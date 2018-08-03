“Vatana ihanet eden herkes idam suçlusudur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindekiler, dün İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli'yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Bentli, ziyaretten dolayı Milletvekili Fendoğlu ile beraberindekilere teşekkür etti.

KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM

Görev süresi boyunca birlikte çalışacaklarını belirten Doç. Dr. Bentli, “Fendoğlu ismi zaten Malatya için önemli büyük bir değerdir. Bu isim bir milletvekili olarak şehrimize döndü. Kendisi ile görev süresi boyunca inşallah birlikte çalışacağız. Kendisinden her zaman destek alacağımızı yakinen biliyorum. Görev süresi boyunca kendisine başarılar diliyorum. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

BİZLERİ MEMNUN ETTİ

“Sevgili Müdürüm Recep Bentli’yi daha önce planladığımız bir ziyarette bulunacaktık” diyen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, erken seçin nedeniyle ziyaretin bugüne nasip olduğunu söyledi.

“Kendilerini bugün ziyaret ettik ve hayırlı olsun diyerek başarılar diledik” diyen Milletvekili Fendoğlu, “Kendisi çekirdekten yetişme sağlık sorunlarını yakinen bilen Malatya için çalışan iyi bir hocamız, iyi bir doktorumuz. Kendisiyle beraber çalışacağımız süre içerisinde de Malatya milletvekili olarak kendileriyle beraber hareket edeceğimi kendilerine iletiyorum. Sağlık sorunları ile ilgili bizden beklentisi olan vatandaşlarımızın söylediği gibi, Battalgazi bölgesinde yıkılan yeni hastanenin ihaleye çıkıp yeni bir hastane yapılacak olması ve 200 yataklı hastaneden, 300 yataklı hastaneye çıkması bizleri memnun etmiştir. Bu alanda yapılacak olan tüm sağlık sorunları veya sağlık yatırımları ile ilgili kendilerine yardımcı olacağız. Bu vesileyle kendisine tekrar teşekkür ediyor başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

BAKIŞIMIZ ZATEN BELLİ

Bir gazetecinin “Önceki gün PKK’lı teröristler tarafından bir anne ve çocuğu şehit edildi. Sayın Cumhurbaşkanı cenaze töreninde idam cezasının meclisten geçirilip önüne geldiğinde onaylayacağını söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna cevap veren Milletvekili Fendoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak idam konusunda bakışımız zaten bellidir. Bu konuda tasarı hazırlayan arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. İnanıyorum ki yasa tasarısı meclise getiren ilk biz olacağız. Geçmişte kaldırılan idam yasasının tekrar geri gelmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkesi ve felsefesidir. Bizim nazarımızda vatana ihanet eden herkes idam suçlusudur” diye konuştu.