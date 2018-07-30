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Vali Kaban, temel atma törenine katıldı

Vali Ali Kaban, Fatih Mahallesi Naif Sokak’ta inşa edilecek olan Öz Yıldıztepe Kur’an Kursu ve Camii temel atma törenine katıldı.

Vali Kaban, temel atma törenine katıldı

Vali Ali Kaban, Fatih Mahallesi Naif Sokak’ta inşa edilecek olan Öz Yıldıztepe Kur’an Kursu ve Camii temel atma törenine katıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
Vali Kaban, temel atma törenine katıldı

Yeni Camii İmam Hatibi Ramazan Dinç’in yaptığı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Ümit Çimen, hayırseverler ve vatandaşlar katıldılar.

İl Müftüsü Çimen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Polat’ın konuşmaların ardından İl Müftüsü Çimen'in yaptığı dua ile Kur’an Kursu ve caminin temeli atıldı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanFatih MahallesiNaif SokakCamiiHacı Uğur Polat
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