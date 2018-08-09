ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında AK Parti Kale İlçe Teşkilatını, Belediye Başkanı Cemal Akdemir'i, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Kahtalı, Kale ilçesine bağlı mahalleleri de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek, "Kale ilçesinin sorunlarının hepsine vakıf olan vekilimizin, Ankara'daki sesimiz olacağına, bizi orada her ölçüde temsil edeceğine ve bize büyük ölçüde destek olacağına kanaatimiz tam. Hakan Kahtalı vekilimize Kale ilçesinin sorunlarını dinlediği ve bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

MALATYA’NIN GÖZBEBEĞİ

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Kale ilçesinin Malatya'nın gözbebeği olduğunu ifade etti. Kale ilçesi sakinlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kahtalı, "Kale her seçimde Malatya'da en yüksek desteği veren ilçemiz. Bu bir dava hareketi, bu bir inanış meselesi. Birlikte daha iyi işler yapabilmek, ülkemizi kalkındırmak, huzuru refahı artan bir ülke olmak, bu dünyada kalan zamanımızı hayır ile geçirebilme gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kahtalı, ülkenin birçok sıkıntılı durumla karşı karşıya kaldığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezi olaylarını gördük. 17-25 Aralık'ı yaşadık, en son 15 Temmuz hain darbe girişimini gördük. Bu ülkenin parasıyla satın alınmış tanklarla, uçaklarla bu milletin üzerine ateş açanları gördük. 15 Temmuzda 251 şehit verdik. Bunun yanı sıra PKK ile mücadelemizde şehitlerimiz oldu. Hem PKK terör örgütüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz hem de ülkemizi büyütmek için gayret içerisinde olacağız. Birçok hain guruplar bulunmakta. Bu gurupların içerisinde bizden görünenler var. Ülke menfaatine çalışıyormuş gibi görünüp hainlik edenler var bunların hepsinin farkınayız. Biz millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bunların hepsinin üstesinden geleceğiz."

AK Parti'nin arkasında davaya inanan insanların olduğunu dile getiren Kahtalı, "Mutlaka eksiklerimiz ve geliştirdiğimiz işler vardır. Ama hiç kimse, '16 yıl önce iyi olan bir iş, şuan kötüye gidiyor' diyemez. Sağlıkta, ulaşımda, ekonomide, eğitimde, sosyal yardımlaşmada AK Parti hükümetleri önemli hizmetler yaptı. Dünyada böyle bir siyasi hareket yok. Bu hareketin arkasında inanmış bir millet var" diye konuştu.

Milletin kurulduğu günden buyana AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman büyük destek verdiğini anlatan Kahtalı, "Milletimiz 13 seçimde de Cumhurbaşkanımızı bu ülkeye lider yaptı. 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte cumhurbaşkanımızı bu ülkenin ilk devlet başkanı olarak seçtik. Bizler inanmış insanlarız. Memleketine, devletine hizmet etmek için gayret eden insanlarız. Biz bu anlayışla devam ettiğimiz müddetçe Kale her zaman birlik ve beraberliğini gösterecek, cumhurbaşkanımızın yanında duracak" sözlerini kaydetti. (Bülten)