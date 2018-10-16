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Ülkü Ocaklarında eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Ülkü Ocaklarında eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

16 Ekim 2018 Salı 17:42
Ülkü Ocaklarında eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programına MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ile çok sayıda STK temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Ülkü Ocaklarının Türk milletinin gönül ocağı olduğunu ifade ederek, “Karanlık günlerde istiklal ateşinin yakıldığı kutlu ocaktır. Binlerce yıllık değer dünyamızdan güç alan gelenekli ocağıdır” ifadelerini kullandı.

KAOS ORTAMI

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise konuşmasında ülkenin zorlu dönemlerden geçtiğini belirterek, “Sürekli olarak dış mihraklar tarafından türlü entrikalar üreterek gerek ekonomi, gerek siyasi yollarla kaos ortamı oluşturulmakta ve bundan nemalanmak istemektedirler. Bunlarla da yetinmemekteler ve Türk toplumunun temel taşı olan aile kültürümüze ve gençlerimiz üzerinde kötü senaryolar hayata geçirerek milletimizin varlığına göz dikmektedirler” şeklinde konuştu.
Gençlerin uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönlendirilmeye çalışıldığını aktaran Yılan, “Türk Gençliğinin önündeki kılavuzu Mersin Milletvekilimiz Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Beyin koordinesinde başlatılan kampanya ile Ülkü Ocakları üyelerini spor yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Program daha sonra, Asena Birim Başkanlığı tarafından şiir dinletisi ve türkülerle devam etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ÜLKÜ OCAKLARI
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