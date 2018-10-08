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''Ülkemizin daha fazlasına gücü yok''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir şekilde döndürülmeleri gerektiğini ifade etti.

''Ülkemizin daha fazlasına gücü yok''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir şekilde döndürülmeleri gerektiğini ifade etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:56
''Ülkemizin daha fazlasına gücü yok''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerin dönmesi gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili Busabah Gazetesi'ne konuşan MHP İl Başkanı  Avşar,"Suriyeliler zor durumdaydı ve Türkiye onlara el uzattı. Ancak ülkemizin ekonomik, durumu daha fazla Suriyeliyi kaldıracak durumda değil, bu yüzden yeni bir göç dalgasına asla müsaade edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de toplamda 3 milyon 500 bin Suriyelinin yaşadığını aktaran Avşar, "Bunların 200 bini kamplarda geriye kalan 3 milyonu üstünde kişi de şehirlerde yaşıyor. Artık bu yükü kaldıracak, ülkemizin gücü yoktur. Ülkemiz onlara hiçbir ülkenin yapmadığı desteği sağladı.Artık Suriyelilerin ülkelerine, güvenli bir şekilde dönmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİRamazan Bülent AvşarSuriyeliler
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