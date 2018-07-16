Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733

Tutukluluk hallerine devam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılanmalarına devam edildi.

Tutukluluk hallerine devam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılanmalarına devam edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:21
Tutukluluk hallerine devam

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuncel ve Kışanak mahkeme huzurunda bulunmak istememeleri nedeniyle katılmazken, sanık avukatları ve yakınları mahkemede hazır bulundu. Duruşma savcısı tarafından mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada Kışanak için ‘silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek’ suçundan 22,5 yıl, Tuncel hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Mütalaada ayrıca her iki tutuklu sanık hakkında ‘iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan da üst sınırdan 26 yıl 8’er ay hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini aldıktan sonra tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Ekim’e erteledi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakirGültan KışanakSebahat TuncelTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konak törenle açıldı
Konak törenle açıldı
Kızılay 15 Temmuz nöbetçilerini unutmadı
Kızılay 15 Temmuz nöbetçilerini unutmadı
Darende’de 15 Temmuz unutulmadı
Darende’de 15 Temmuz unutulmadı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim