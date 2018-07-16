Tutukluluk hallerine devam

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuncel ve Kışanak mahkeme huzurunda bulunmak istememeleri nedeniyle katılmazken, sanık avukatları ve yakınları mahkemede hazır bulundu. Duruşma savcısı tarafından mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada Kışanak için ‘silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek’ suçundan 22,5 yıl, Tuncel hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Mütalaada ayrıca her iki tutuklu sanık hakkında ‘iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan da üst sınırdan 26 yıl 8’er ay hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini aldıktan sonra tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Ekim’e erteledi.