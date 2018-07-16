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“Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz”

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama da CHP İl Başkanı Enver Kiraz'dan geldi. Kiraz, açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken “15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz”

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama da CHP İl Başkanı Enver Kiraz'dan geldi. Kiraz, açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken “15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz” ifadelerine yer verdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:09
“Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz”

Kiraz, açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, “Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ’yü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kiraz, “Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye oluşturmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı canını vererek şehit olan evlatlarımızı rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz” şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Enver KirazCHP Il BaşkanıMalatya15 Temmuz
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