“Türk milleti tarihe bir defa daha not düştü”

Özcan, “Asil ve aziz Türk milletinin uçaklara tanklara ve mermilere karşı ölümü öldürme pahasına verdiği mücadelenin adıdır. Bu millet tarih boyunca nice tarifi imkansız destanlar yazmıştır. 15 Temmuz da ise; hain ve alçakça devletin içine sızmış. Küresel Siyonist güçlerin içerideki işbirlikçisi FETÖ terör örgütü ile planladığı, hain darbe girişimini büyük bir cesaret ve ferasetle bastırarak tarihe bir defa daha not düşmüştür” ifadelerini kullandı.

TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Dünya var oldukça bu topraklarda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet Türk milletinin vazgeçilmez düsturudur. Allah bu aziz millete bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.