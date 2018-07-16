Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90590
ALTIN
193.653
DOLAR
4.8367
STERLİN
6.4044
EURO
5.6625

“Türk milleti tarihe bir defa daha not düştü”

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tam 2 yıl geçti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özcan, “Aziz Türk milleti, hain darbe girişimini büyük bir cesaret ve ferasetle bastırarak, tarihe bir defa daha not düşmüştür” dedi.

“Türk milleti tarihe bir defa daha not düştü”

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tam 2 yıl geçti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özcan, “Aziz Türk milleti, hain darbe girişimini büyük bir cesaret ve ferasetle bastırarak, tarihe bir defa daha not düşmüştür” dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:10
“Türk milleti tarihe bir defa daha not düştü”

Özcan, “Asil ve aziz Türk milletinin uçaklara tanklara ve mermilere karşı ölümü öldürme pahasına verdiği mücadelenin adıdır. Bu millet tarih boyunca nice tarifi imkansız destanlar yazmıştır. 15 Temmuz da ise; hain ve alçakça devletin içine sızmış. Küresel Siyonist güçlerin içerideki işbirlikçisi FETÖ terör örgütü ile planladığı, hain darbe girişimini büyük bir cesaret ve ferasetle bastırarak tarihe bir defa daha not düşmüştür” ifadelerini kullandı. 

TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Dünya var oldukça bu topraklarda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet Türk milletinin vazgeçilmez düsturudur. Allah bu aziz millete bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan ÖzcanMtbFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutukluluk hallerine devam
Tutukluluk hallerine devam
''Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz”
''Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz”
“15 Temmuz iyi analiz edilmeli”
“15 Temmuz iyi analiz edilmeli”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim