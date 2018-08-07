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TÜMSİAD’tan Erdoğan’a destek

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’na destek verdiklerini açıkladı.

TÜMSİAD’tan Erdoğan’a destek

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’na destek verdiklerini açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:53
TÜMSİAD’tan Erdoğan’a destek

Ülkenin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunun altını çizen Gümüş, TÜMSİAD’lı ve milli düşünen bütün iş adamlarını yerli ve milli direnişe katkı koymaya davet etti Gümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yastık altındaki döviz ve altınların ekonomiye kazandırılması gerektiği söylemine de destek verdiklerini belirterek, “Bu ekonomik savaştan mutlaka galip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planının gerçekleşmesi demek, Türkiye’nin enerjiden ekonomiye, sanayiden dış ticarete, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, savunma sanayinden dış politikaya kadar, birçok projenin ülkemizi hak ettiği noktaya taşıması anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.

Milli birlik ve beraberlik mesajı da veren Gümüş, “Ekonomik savaşa karşı başlatılan yerli ve milli direnişe, millet olarak katkı koymaya davet ediyorum” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TÜMSİADMilli BirlikBeraberlik
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