Tüfenkci’den Polat’a ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’ya hizmet etme noktasında Malatya’nın bütün dinamikleriyle birlikte yürüyeceğiz. Sayın Milletvekillerimiz Ankara’da Malatya ile ilgili projeleri takip ederken bizlerde sahada fiili olarak projelerin takipçisi olacağız. Sayın Milletvekilimizin bakanlığı dönemindeki tecrübelerinden istifade edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Malatya için çok büyük gayret ve emek sarf ettiğini belirten Tüfenkci, “Biz birlikte Malatya’yız, Malatya içen hep birlikte yürüyeceğiz. Malatya’nın daha yaşanabilir bir kent olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Günümüzde iller ekonomiden sağlığa, eğitimden turizme her konuda daha fazla yatırımı almak için birbiriyle rekabet halindeler. Bizler de Malatya’mızın daha fazla yatırım alması, daha fazla gelişmesi için hep birlikte çalışacağız” sözlerini kaydetti. (Bülten)