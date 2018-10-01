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Tüfenkci, hukuk öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bu sene kazanan öğrenciler için düzenlenen “Kampüse Hoş Geldin” kahvaltı programına katıldı.

Tüfenkci, hukuk öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bu sene kazanan öğrenciler için düzenlenen “Kampüse Hoş Geldin” kahvaltı programına katıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:36
Tüfenkci, hukuk öğrencileriyle bir araya geldi

Tüfenkci, hukuk fakültesini kazanan öğrencileri tebrik ederek, kendisinin de hukukçu bir aileden geldiğini, kendisi ve çocuklarının da hukuk eğitimi aldığını belirtti.

Türkiye’nin içerisinden geçtiği süreçte ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana hukuk, hak ve adaletin en fazla tartışılan konular arasında yer aldığını vurgulayan Tüfenkci, hakkı ve hukuku teslim etmek noktasında hukukçuların önde olması gerektiğini ifade etti.

Hak ve hukuku dağıtırken vicdan ve akıl kadar bilgi ve tecrübenin de her zaman yol gösterici olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Sizler sadece kitaplarla yetinmeyip bu işin felsefesini ve kamu vicdanını da özümsemelisiniz. Empati bana göre bu meslekte çok önemli, size yapılmasını istemediğiniz her şeyin karşısında olmalısınız. Adaleti dağıtırken ve savunurken de herkese eşit olmak, en temel vazgeçilmezlerimizden birisi olmalı. Bu noktadaki gayretlerinize her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent Tüfenkci
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