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Trump yönetimi: "Kuzey Kore görüşmeyi son dakika iptal etti"

Trump yönetimi, Kuzey Kore ve ABD arasında yapılacak tarihi görüşmeyi Kuzey Kore’nin iptal ettiğini duyurdu.

Trump yönetimi: "Kuzey Kore görüşmeyi son dakika iptal etti"

Trump yönetimi, Kuzey Kore ve ABD arasında yapılacak tarihi görüşmeyi Kuzey Kore’nin iptal ettiğini duyurdu.

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:03
Trump yönetimi: "Kuzey Kore görüşmeyi son dakika iptal etti"

Trump yönetimi, Kuzey Kore ve ABD arasında yapılacak tarihi görüşmeyi Kuzey Kore’nin iptal ettiğini duyurdu.

Trump yönetimi, Kuzey Kore’nin son dakikada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kuzey Koreli yetkililer arasında yapılacak görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Pyongyang yönetimi tarafından son dakikada iptal edilen toplantıda Pence, Pyongyang’ı nükleer ve balistik füze programlarına son vermek için ikna etmeye çalışacaktı. Ancak Kuzey Kore ABD’yle görüşmeyi askıya aldı. PyeongChang’da düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın açılışına katılan Pence, burada Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline olumlu bakmıştı.
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