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Torba yasadaki o maddeye eleştiri

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay Malatya'ya gelerek, partisinin Temmuz Ayı Toplantısında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Torba yasanın bazı maddeleri ile ilgili eleştirilerde bulunan Canbay, “Torba yasada bulunan kanun maddeleri ile bahis oyunlarının ikramiye oranları yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılmıştır. Bu kanun şans oyunlarını, daha açık ifadeyle kumarı teşvik etmektedir” dedi.

Torba yasadaki o maddeye eleştiri

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay Malatya'ya gelerek, partisinin Temmuz Ayı Toplantısında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Torba yasanın bazı maddeleri ile ilgili eleştirilerde bulunan Canbay, “Torba yasada bulunan kanun maddeleri ile bahis oyunlarının ikramiye oranları yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılmıştır. Bu kanun şans oyunlarını, daha açık ifadeyle kumarı teşvik etmektedir” dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:50
Torba yasadaki o maddeye eleştiri

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, Malatya'da yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemi değerlendiren Canbay, “Yasama -yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrımı dengesi mutlaka sağlanmalıdır. Bir devleti ayakta tutan en önemli unsur adalettir. Adaletin kâmil manada sağlanması için yargı bağımsızlığı mutlaka teminat altına alınmalıdır. Devlette yandaşlık değil, ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır. İcrada parti kaygısıyla değil, ülke kaygısıyla hareket edilmelidir. Sorunlarımızı kutuplaşarak değil, kucaklaşarak aşabileceğimiz unutulmamalıdır. Hiçbir ayrımcılık kabul edilemez. Şu partidensin, şu mezheptensin ve şu etnik kökendensin denilerek hiç kimse ayrıştırılmamalıdır. 80 milyon vatandaşın kardeşliği esas alınmalıdır. Dış politikada güçlü olmamız dahi içeride bütünlüğümüzü sağlamamıza ve iç barışı gerçekleştirmemize bağlıdır. Bu sebeple öfke ile değil merhamet ile hareket edilmeli, nefret dili değil şefkat dili kullanılmalıdır. Ülke yönetiminde şeffaf ve denetlenebilir bir anlayış ortaya konulmalıdır. Yolsuzluk ve israf mutlaka önlenmelidir” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiYaşar CanbayTorba Yasa
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