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TKDK’ya ziyaret

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve yönetimi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç’u makamında ziyaret etti.

TKDK’ya ziyaret

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve yönetimi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç’u makamında ziyaret etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:47
TKDK’ya ziyaret

Ziyarette konuşan Gümüş, TKDK’nın 70 kalemdeki projeye destek vermesinden dolayı şehrin ekonomisine çok ciddi katkı sağladıklarını ifade ederek, TÜMSİAD’a teşekkür etti.

Gümüş, büyüme ve gelişme arzusu ve gayreti içindeki üyelerin bu kuruma proje sunarak alacakları destekle işlerini büyütüp geliştirerek hem kendi ekonomilerini hem de ülkenin ve şehrin ekonomisine olumlu katkılar sunacağını söyledi. Gümüş, Tunç'a görevinde başarı dilerek, "TKDK gibi güzide bir kurumun başında Murat Tunç gibi milli manevi değerlerine sahip, hiçbir ayrımcılık yapmadan devlet ve millet aşkıyla ülkesine şehrine hizmet eden birinin olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" diye konuştu.

TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜMSİAD’ın iş dünyasında yükselen bir değer olduğunu söyledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TÜMSİADTKDKMurat Tunç
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