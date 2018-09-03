''Taşeron konusunda iyi niyet yok''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, hükümetin KİT’lerde çalışan işçileri kapsam dışı bırakarak on binlerce işçiyi mağdur etmeye devam ettiğini belirtti.

TAŞERON İŞÇİ SORUNU

Basının karşısına geçip ‘Taşerona kadro sorununu kökten çözüyoruz’ diyen yetkililerin, karayollarında, PTT’de KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin sorununu hala çözemediğini kaydeden Ağbaba, 30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını belirterek ,”Bakanlar Kurulu’nun 21.06.2018 Tarihli ve 2018/11991 Sayılı kararına göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz çalışması olanlar ve halen çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde hali hazırda görev yaptıkları yerde işçi statüsünde istihdam edilebileceği belirtilmiştir.Ayrıca 21.06.2018 Tarihli ve 2018/11991 Sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine göre Kamu İktisadi Teşekküllerinin istihdam talepleri kadar işçi kadroya alınacak ve bu sayı Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği sayıyı geçemeyeceği belirtilmiştir.”dedi.

KADRO BULAMADILAR

Ağbaba, “Bu düzenlemede iyi niyet yok. İyi niyet olsa yıllardır kurumlarına emek veren işçilere sınav şartı konulmazdı. İyi niyet olsaydı kararnamede işçilerin kadroya alınmasını kesin karara bağlar, ‘istihdam edilebilir’ ibaresi kullanılmazdı.Bu şartlar altında kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının devam edeceği bir gerçektir. Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 50 bin KİT işçisine kadro bulamadı ”ifadelerini kullandı.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde 30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme ile ilgili gelişmeleri sordu. Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a “703 sayılı KHK kapsamında Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığının Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmasından kaynaklı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadroya alınacak işçiler için ön gördüğü sayıyı Kamu İktisadi Teşebbüslerine iletmek için gerekli çalışmaları ve hazırlıkları tamamlamış mıdır? Kamu İktisadi Teşebbüsleri 30 Haziran 2018 tarihinden bugüne kadar bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçilerden ne kadarı için kadro talebinde bulunmuştur?”sorularını yöneltti.(Bülten) busabahmalatya.com