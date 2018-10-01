Tarım ve sanayi tamam Sıra teknolojide…

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindekilerle birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.Üniversite hakkında bilgiler veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, YÖK Başkanı ve milletvekillerinin katkılarıyla 18 Mayıs 2018'de açıldığını anımsattı.

“HAZIR BULUNUYORUZ”

Karabulut, üniversitenin açılmasında katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Turgut Özal ismine Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak öncelikle tarım, gelecekte sağlık, geleneksel tamamlayıcı tıp ürünleriyle; ürünlerin bizzat üretildiği, tarımın, çiftçinin kendini bulduğu, bilime ulaşabildiği bir üniversite misyonuyla kuruldu. Gelecekte vizyonda da Türkiye ve dünyada sayılı, sıralı üniversiteler arasında olma hedefiyle canla başla çalışmak üzere burada hazır bulunmaktayız" dedi.Kuruluş sürecinin zor olduğunu dile getiren Karabulut, öğrencilerin ve kendilerinin katkı ve desteğe ihtiyacının olduğunu belirtti.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise Malatya Turgut Özal Üniversitesinin Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a görevinde başarılar diledi. Koca, Malatya'nın ikinci üniversiteyi kazandığını kaydederek, şunları söyledi:

"Üniversiteler sadece okul işleri görmüyor. Aynı zamanda şehrin gelişimine katkı sunan kurumlardır. Bu vesileyle Turgut Özal Üniversite'mizde Malatya'mıza ciddi katkılar sunacaktır. Sizlerin de bu katkıda öncülüğünüz olacak. Tecrübeli hocalarımızda var. Tecrübelerinizden istifade ederek hem kayısımız hem de diğer tarım ürünlerimiz, genelde de Malatya'mız için önemli katkılarınız olacaktır."

“SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, "Özlemini duyduğumuz ve yıllardır çok büyük mücadele verdiğimiz Malatya için ikinci üniversite için sözümüzü yerine getirdik" dedi.Milletvekili Çalık, Malatyalılara Turgut Özal Üniversitesinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a da hayırlı olsun temennisinde bulunup, çalışmalarında başarılar diledi.

İkinci üniversite cümlesinin Malatya'nın gündeminde ve sorunlar başlığında yerini bulduğunu dile getiren Çalık, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Malatya'mıza ikinci bir üniversiteyi kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. İnönü Üniversitesi yıllara mazhar, yaklaşık 50 yıllık bir üniversite, yanında ikinci bir üniversite Turgut Özal Üniversitesi olarak Malatya'mızda faaliyet gösterecek. Dünyanın dijitalleştiği, teknolojiyle buluştuğu bir dönemde Türkiye'nin vizyonunu değiştiren ve ortaya çok önemli bir vizyon koyan rahmetli Turgut Özal ile birlikte teknik anlamda da güçlü bir üniversite olacağına inancımız tam. Siz hem Malatya hem de Ankara'daki tecrübelerinizle birlikte akademik anlamda çalıştığınız ve beraber yol yürüyeceğiniz arkadaşlarınızla, teknik personellerinizle birlikte; Malatyalı vatandaşlarımızla, yerel yöneticilerimiz ve siyasilerimizle birlikte üniversitemizin şehirle bütünleştiği bir fotoğrafı ortaya koyarak Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı evlatlar yetiştireceksiniz. Dijitalleşen dünyanın teknolojilerini üreten bir merkez haline getireceksiniz diye umut ediyorum. Hem tarım hem sanayi şehri olan Malatya'mızda, teknoloji şehri hedefini de sizler tarafından konulmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Sanayinin üniversiteyle buluşması, üniversitenin şehirle buluşması, sizin sosyal ilişkileriniz bu anlamda önem arz edecek" diye konuştu.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK'e Turgut Özal Üniversitesinin Malatya'da kurulmasına vesile olup, talimat verdikleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)