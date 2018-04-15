Suudi Arabistan’dan Filistin’e 200 milyon dolar destek

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, Filistin’e 200 milyon dolar maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, Zahran kentinde bugün düzenlenen 29. Arap zirvesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin’e 200 milyon dolar maddi destek sağlayacağını açıkladı. 29. Arap Birliği Zirvesi’ni "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendiren Selman, "Filistin ile Filistin halkının, bütün Müslüman ve Arapların vicdanında yer edindiği herkes tarafından bilinmeli" ifadelerini kullandı

Selman, ilk olarak Kudüs’teki İslami Vakıf Destek Programına 150 milyon dolarlık bir yardımın yapılacağı daha sonra ise geri kalan miktarın Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansı’na verileceğini söyledi. Kral Salman, "Filistin bizim öncelikli meselemiz" diyerek, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmanın kararını kınadığını belirtti.