Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Suudi Arabistan’dan Filistin’e 200 milyon dolar destek

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, Filistin’e 200 milyon dolar maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan’dan Filistin’e 200 milyon dolar destek

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, Filistin’e 200 milyon dolar maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.

15 Nisan 2018 Pazar 19:34
Suudi Arabistan’dan Filistin’e 200 milyon dolar destek

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, Filistin’e 200 milyon dolar maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz, Zahran kentinde bugün düzenlenen 29. Arap zirvesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin’e 200 milyon dolar maddi destek sağlayacağını açıkladı. 29. Arap Birliği Zirvesi’ni "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendiren Selman, "Filistin ile Filistin halkının, bütün Müslüman ve Arapların vicdanında yer edindiği herkes tarafından bilinmeli" ifadelerini kullandı

Selman, ilk olarak Kudüs’teki İslami Vakıf Destek Programına 150 milyon dolarlık bir yardımın yapılacağı daha sonra ise geri kalan miktarın Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansı’na verileceğini söyledi. Kral Salman, "Filistin bizim öncelikli meselemiz" diyerek, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmanın kararını kınadığını belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizi kurla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizi kurla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız”
Bakan Soylu: "Bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz"
Bakan Soylu: "Bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz"
Kılıçdaroğlu, UEFA standartlarındaki Tire Stadını törenle açtı
Kılıçdaroğlu, UEFA standartlarındaki Tire Stadını törenle açtı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim