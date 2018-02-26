Suudi Arabistan’da kadınlar orduya katılabilecek

Suudi Arabistan’da, kadınların orduya katılabilmesi için başvurular başlatıldı.

Suudi Arabistan, kadınların orduya katılma başvurularını ilk kez başlattı. Şartlara göre, 25-35 yaşları arasında lise diploması olan Suudi kadınlar, orduya katılabilecek. Orduya katılacak kadınların Perşembe gününe kadar Riyad, Mekke, El-Kassim ve Medine kentlerinde başvuru yapması gerekiyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman, geçtiğimiz aylarda kadınların araba kullanmalarına, ardından futbol maçlarına katılmalarına izin vermişti.