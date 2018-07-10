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“Suç oranlarındaki düşmeler bizi gururlandırıyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret etti. Sadıkoğlu, “Emniyet Müdürümüzün ve emniyet teşkilatımızın ciddi gayretleri ile suç oranlarındaki düşmeler Malatya’mızda bizleri gururlandırıyor” dedi.

“Suç oranlarındaki düşmeler bizi gururlandırıyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret etti. Sadıkoğlu, “Emniyet Müdürümüzün ve emniyet teşkilatımızın ciddi gayretleri ile suç oranlarındaki düşmeler Malatya’mızda bizleri gururlandırıyor” dedi.

10 Temmuz 2018 Salı 11:15
“Suç oranlarındaki düşmeler bizi gururlandırıyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret etti.

Burada konuşan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Emniyet müdürümüzün yapmış olduğu çalışmalar hem Malatya açısından hem de ticaret erbabı açısından önemle izlenmektedir. Gayretlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Emniyet müdürümüzün ve emniyet teşkilatımızın ciddi gayretleri ile suç oranlarındaki düşmeler Malatya’mızda bizleri gururlandırıyor. Her konuda emniyet teşkilatımızın yanındayız” diye onuştu.

Emniyet Müdürü Urhal da görevlerinin Malatya halkının güvenliğini ve huzurunu temin etmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ”

“Genel çerçevede kamu düzenini tesisi etmektir ama en önemlisi de suç ve suçlulukta etkin şekilde mücadele etmek. Ticaret ve sanayi boyutu olunca hakikaten istihdam oluşturma adına burada çekici artı bir durum oluşması lazım. Buda sağlıklı ve huzurlu ortamlarda şekillenir ve gelişir. Ticaret ve ekonomi güvenli, istikrarlı ortamda yeşerir, büyür ve gelişir. Ciddi anlamda istihdam oluşturur. Bizlerde bunun bilincindeyiz. Malatya’nın huzurunu ve güvenini sağlamak adına her türlü gayreti gösteriyoruz.  24 Haziran seçimlerini yaşadık. Bu seçimler dolasıyla hakikaten hem seçim öncesinde, esnasında ve de sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle gerçekten güven ortamı sağlanmış ve huzur içerisinde çok güzel bir seçim yapılmış oldu. Bu anlamda ben burada görev yapmış olmaktan dolayı Malatya halkımıza, siyasi partilerimize ve yetkililere bu anlamda teşekkür ediyorum. Bir seçim suçu yaşanmadan son derece huzur ortamında seçmen iradesinin de sandığa yansımasını sağlamış olduk.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluMALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASIMalatyaömer Urhal
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