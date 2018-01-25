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Stockholm Büyükelçisi Yunt, İsveç Kralı’na güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a güven mektubunu sundu.Ataması yeni yapılan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, bugün İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a güven mektubunu...

Stockholm Büyükelçisi Yunt, İsveç Kralı’na güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a güven mektubunu sundu.Ataması yeni yapılan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, bugün İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a güven mektubunu...

25 Ocak 2018 Perşembe 23:02
Stockholm Büyükelçisi Yunt, İsveç Kralı’na güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a güven mektubunu sundu.

Ataması yeni yapılan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, bugün İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’a güven mektubunu sundu. Dışişleri Bakanlığına gelen Büyükelçi Yunt, oradan Kraliyet faytonları ile Birinci Müşavir Oba Türkmen ve Askeri Ataşe Metin Demirkan ile Kraliyet Sarayı’na geçti. Büyükelçi Yunt, Kraliyet Sarayı’nda Kral Gustaf’a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Yunt Kral ile gerçekleştirdiği 15 dakikalık görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Yunt, “İsveç Kralı’nı Türkiye ’ye davet ettim memnuniyetle kabul etti. Ayrıca Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bilgi verdim. kendisinin İsveç’te yaşayan Türklerin diğer etnik gruplara göre daha iyi entegre olduklarını bana söyledi. En kısa zamanda Büyükelçiliğimizde bizi ziyaret edeceğini söyledi” dedi.
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