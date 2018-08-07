“Siz yapmayacaksanız biz yapalım”

MGTC’nin yeni yönetime hayırlı olsun ziyaretinde konuşan ve Malatya ile Türkiye’nin gündemini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Kayısı Festivali’nin neden yapılmadığını sordu. Milletvekili Ağbaba, “Kayısı kayısı diyoruz. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Önceden Kayısı Festivali yapılırdı, bütün dünya, Türkiye duyardı. Şimdi Kayısı Festivali'ni Iğdır'a kaptırdık. Her türlü etkinliği yapan belediye niye bir Kayısı Festivali yapmaz? Yapmayacaklarsa önümüzdeki yıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapalım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin (MGTC) yeni yönetimine dün ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Türkiye ve Malatya’nın gündemini değerlendiren Milletvekili Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı, önceki günlerde MGTC’nin Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, gazeteci arkadaşlarıyla birlikte 3. dönem için göreve seçildiklerini söyledi.

AYNI PERFORMANSI BU DÖNEM DE BEKLİYORUZ

Başkan Avcı, “Sayın Vekilimiz daha önceki dönemlerde Malatya’nın sorunlarını çarpıcı ve dikkat bir şekilde Mecliste yansıtıyor. Bu dönemde de kendisinden aynı performansı bekliyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin yeni yönetimine başarılar dilediğini söyledi.

FESTİVALE BİZİM DIŞIMIZDA KİMSE KATILMADI

“Yerel basın bir kent için önemlidir. Birçok ilde Bursa gibi Kocaeli gibi illerde yerel gazete satışı ulusal basının çok üzerinde” diyen Milletvekili Ağbaba, “10 bin civarında satan gazeteler var. O yüzden Malatya siyasetçilerinin ve diğer birimlerin Malatya basınını desteklemeleri gerekiyor. Yerel basın demişken burada bir eleştiri yapmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Arguvan Türkü Festivali yapıldı. Arguvan Türkü Festivali’ne Devlet katılmadı. Bizim dışımızda kimse katılmadı. Onu da bir not olarak söylemek istiyorum. Burada canlı yayın yapan bir televizyon kanalı var. Ben konuşurken araya reklam girdi. Bunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Sonuçta basın kamu hizmeti yapıyor. Dolayısıyla bu konuda ayrım yapmaması lazım. Ama onlara teslim olacak, onlara boyun eğecek değiliz. Onlarla her ortamda mücadele edeceğiz. Onların ipliğini pazara çıkaracağım” diye konuştu.

MALATYA’NIN DEĞERLERİ BİZİM DEĞERLERİMİZDİR

Malatya’nın kültürel değerlerinin yok edilmeye çalışıldığını iddia eden Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:

“Geçmiş dönemde olduğu gibi Malatya’nın sesini sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinde değil Türkiye'de yükseltmeye devam edeceğiz. Herkes bilsin ki Malatya’nın bütün değerleri bizim değerlerimizdir. Bu değerlere sahip çıkmak her siyasetçinin görevi ve ödevidir. Biz de Malatya’nın bütün temel değerlerine sahip çıkacağımızı söylemek istiyoruz. Hem siyasi değerlerini hem ekonomik değerlerini hem kültürel değerlerine sahip çıkacağız. Malatya aslında birçok alanda hak ettiği yerde değil. Maalesef 16 yıldan beri ülkeyi yöneten bir hükûmet, yerelde Malatya’yı yöneten yerel yönetim var. Ama maalesef Malatya kendi kültürel değerlerinden koparılarak başka yerlerden kültürel değerler empoze edilmeye çalışılıyor. Yapılan uygulamalara bir bakın; Büyükşehirin, diğer belediyelerin uygulamalarına bakın hangi kültürel etkinlikler yaptığını bir düşünün. Malatya ve bu toprakların örnek alacağı düşünceler, kültür değerleri bu topraklarda yetişen değerlerdir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Mevlana yok, Hacı Bektaşi Veli yok, Yunus Emre yok, Ahmet Yesevi yok. Bu değerleri bu topraklar yetiştirmiştir. Mısır'dan, Ortadoğu’dan bölgelerinden farklı kültürlerin değerlerini getirerek Malatya’nın kültürü yok edilmeye çalışılıyor. Malatya Anadolu topraklarında çok önemli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Çok önemli kültürleri burada doğmuştur.”

BELEDİYE NİYE BİR KAYISI FESTİVALİ YAPMAZ?

Kayısı Festivali’nin neden yapılmadığını soran Milletvekili Ağbaba, “Kayısı kayısı diyoruz. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Önceden Kayısı Festivali yapılırdı, bütün dünya, Türkiye duyardı. Şimdi Kayısı Festivali'ni Iğdır'a kaptırdık. Her türlü etkinliği yapan belediye niye bir Kayısı Festivali yapmaz? Yapmayacaklarsa önümüzdeki yıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapalım. Önümüzdeki Kayısı Festivali yapmayacak olursa biz yapacağız. Malatyalılarla birlikte yapacağız. Geçmiş dönemlerde Kayısı Festivali hem kente bir hareket getirirdi hem de başka ildeki Malatyalıların Malatya'ya gelmesini sağlıyordu. O festivalde bilinçli bir şekilde unutturuldu, unutturulmaya çalışılıyor. Yapılan etkinliklere bakıyorsunuz Malatya’da niye Selahattin Alpay'ı, Belkıs Akkale’yi Malatya unutuyor? Kemal Sunal başka bir ilde olmuş olsaydı heykelleri dikilirdi, adına kültür merkezleri yapılırdı. O değeri sahiplenemiyoruz. Malatya’da Malatyalı Kemal Sunal ile ilgili bir şey var mı? Belkıs Akkale neden Malatya’ya gelmesin? İsmini sayamayacağım birçok insan var neden bu insanlar buraya çağrılmasın? Neden Malatyalı ö plana çıkarılmasın. Böyle bir kent yönetimi olmaz” ifadelerine yer verdi.

BİRBİRİMİZLE KAVGA ETMEYE HAKKIMIZ YOK!

Bir gazetecinin “CHP'de bir Kurultay görülüyor mu?” sorusuna cevap veren Milletvekili Ağbaba, şunları dile getirdi:

“Öncelikle hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden topluma umutsuzluk aşılamaya hakkı yok. Hiçbirimizin partide kavga etmeye hakkı yok. Hiçbirimizin Türkiye'nin sorunları bu kadar çoğalmışken birbirimizle kavga etmeye hakkımız yok. Bir gerçek var o gerçek de şudur: Biz 24 Haziran’da hem milletvekilliği hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanamadık. Bunun bir muhasebesinin kesinlikle yapılması gerekiyor. Seçimden çıktıktan hemen sonra bir değerlendirme yapılmadan örgütüyle, parti meclisiyle, partiyle bir değerlendirme yapılmadan bir tartışmanın yapılması partiye zarar veriyor. 24 Haziran akşamına kadar gece demeden, gündüz demeden çalışan partiye oy veren insanlara haksızlık yapılıyor. Bir öz özeleştiri kesinlikle lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbirimizin, hiçbir siyasetçinin- konumu ne olursa olsun- yıpratmaya hakkı yoktur. 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi hedefledikleri oyu alamamıştır. Bu partide imza veren de vermeyen de bu Parti'nin üyesi ve yoldaşıdır. Birbirimize haksızlık yapmaya, kırmaya hakkımız yoktur. Herkesin sağduyulu hareket etmeye davet ediyorum.”