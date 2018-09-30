Şimşek’ten torpil iddialarına yanıt

İlçe teşkilatında gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında yer alan torpil istediği yönündeki haberleri yalanlayarak, iddialardaki gencin yeğeni veya bir tanıdığı olmadığını söyledi. Şimşek, habere konu olan faksın, Darende’den çekilmediği gibi ilçe teşkilatının dahi bilgisi olmadan kişinin kendi inisiyatifiyle TBMM'ye çekmiş olduğunu, yine kişinin kendi açıklaması ile ortaya çıktığını belirtti.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİM”

Uzun yıllardır ilçe başkanlığını yürüttüğünü ve böyle bir karalama ile gönül verdiği teşkilata leke sürülmesine müsaade etmeyeceğini belirten Şimşek, “Bu haber partimize zarar vermek için art niyetli olarak bilerek yapılmıştır. Bahsedilen genci ben ne gördüm ne de bilirim. İlçemize kayıtlı olup merkezde yaşadığını öğrendiğimiz bu genç ile uzaktan yakından alakam yoktur. Benim imzam ve mührümün olmadığı düz bir kağıt ile algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu zehirli zihniyetlerin AK Parti üzerinde algı oluşturma çabasıdır" şeklinde konuştu.

Şimşek, isminin torpil ile bir araya getirilerek kamuoyunda partisinin ve kendisinin yıpratılmaya çalışılmasını şiddetle kınadığını kaydetti. Şimşek, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in araştırmadan, böyle bir faksı sırf AK Parti adına algı oluşturması için bilinçli şekilde kamuoyuna açıklamasını yalan ve iftira olarak niteledi.