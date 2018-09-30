Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621

Şimşek’ten torpil iddialarına yanıt

AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, bazı basın yayın organlarında bir yakınına torpil istediğine yönünde çıkan haberlere ilişkin, “Partimizden çekilmeyen ve imzamın ve mührümün olmadığı fakstan benim hiçbir surette alakam yoktur” dedi.

Şimşek’ten torpil iddialarına yanıt

AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, bazı basın yayın organlarında bir yakınına torpil istediğine yönünde çıkan haberlere ilişkin, “Partimizden çekilmeyen ve imzamın ve mührümün olmadığı fakstan benim hiçbir surette alakam yoktur” dedi.

30 Eylül 2018 Pazar 15:50
Şimşek’ten torpil iddialarına yanıt

İlçe teşkilatında gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında yer alan torpil istediği yönündeki haberleri yalanlayarak, iddialardaki gencin yeğeni veya bir tanıdığı olmadığını söyledi. Şimşek, habere konu olan faksın, Darende’den çekilmediği gibi ilçe teşkilatının dahi bilgisi olmadan kişinin kendi inisiyatifiyle TBMM'ye çekmiş olduğunu, yine kişinin kendi açıklaması ile ortaya çıktığını belirtti.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİM”

Uzun yıllardır ilçe başkanlığını yürüttüğünü ve böyle bir karalama ile gönül verdiği teşkilata leke sürülmesine müsaade etmeyeceğini belirten Şimşek, “Bu haber partimize zarar vermek için art niyetli olarak bilerek yapılmıştır. Bahsedilen genci ben ne gördüm ne de bilirim. İlçemize kayıtlı olup merkezde yaşadığını öğrendiğimiz bu genç ile uzaktan yakından alakam yoktur. Benim imzam ve mührümün olmadığı düz bir kağıt ile algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu zehirli zihniyetlerin AK Parti üzerinde algı oluşturma çabasıdır" şeklinde konuştu.

Şimşek, isminin torpil ile bir araya getirilerek kamuoyunda partisinin ve kendisinin yıpratılmaya çalışılmasını şiddetle kınadığını kaydetti. Şimşek, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in araştırmadan, böyle bir faksı sırf AK Parti adına algı oluşturması için bilinçli şekilde kamuoyuna açıklamasını yalan ve iftira olarak niteledi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman ŞimşekTorpil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum söz verdi
Bakan Kurum söz verdi
Malaya Anadolu’nun can damarı
Malaya Anadolu’nun can damarı
Matim iş merkezi işlevsel hale getirilecek
Matim iş merkezi işlevsel hale getirilecek
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim