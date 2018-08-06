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“ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRELEMEZ”

Şeker Fabrikası’nda çalışan taşeron işçileri MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar’ı ziyaret ederek, sorunları hakkında yardımcı olmalarını istediler.

“ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRELEMEZ”

Şeker Fabrikası’nda çalışan taşeron işçileri MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar’ı ziyaret ederek, sorunları hakkında yardımcı olmalarını istediler.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:24
“ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRELEMEZ”

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, konu ile zaten MHP Kadrolarının yakinen ilgilendiğini belirterek, “Şeker Fabrikalarında taşeron işçileri kadro dışı kaldığını, Malatya’da 86 Türkiye genelinde ise 2 bin 600 taşeron işçinin hizmet ettiğini biliyoruz. Bu konu ile ilgili biliyorsunuz ki, MHP Genel Başkanlığımız üzerinde titizlikle durmaktadır. Bugün bizleri ziyaret ettiniz. Ve bizler sizlerin sorunlarınızı, kendi sorunlarımız olarak alıp dosya halinde Genel Başkanlığımıza ve MHP Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu’na ileteceğiz. Mecliste mutlaka gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.

58 MİLYON TL KAR

Avşar, “Türkiye tarımsal gelir alanında her yıl yüzde 5 geriye gitmektedir. Ekilebilir araziler ise her yıl yüzde 8 küçülmektedir. Koskoca Türk ekonomisinin tarımsal geliri 2017’de 18 milyar USD olarak gerçekleştirmiştir. Konya kadar arazisi olan Hollanda ise 2017’de 91 milyar EUR olarak tarımsal gelir elde etmiştir. Dünya, tarımı her geçen gün önemserken, Türkiye tarımdan çekilmeye çalışıyor. Köyler, kentlerin ve ilçelerin mahallerine dönüştü, hayvancılık ve tarım bitti. Bu yüzden de dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de artmaya devam ediyor. Bu politikanın kime ne faydası var? Merak ediyoruz. Tüm Türkiye’deki şeker fabrikalarının bakımsız ve teknolojiden uzak olmamasına rağmen yıllık 58 milyon TL kar ettiği göz önüne alındığında, daha iyi bir üretim tesisi ve iyi bir yönetim organizasyonu ile sorun çözülmüş olacaktır. Bu sebeple şeker fabrikaları özelleştirilemez” şeklinde konuştu. (Bülten)

Son Güncelleme: 06.08.2018 11:31
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Bülent AvşarMHP MALATYA İL BAŞKANIŞEKER FABRİKASI
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