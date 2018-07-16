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Sanayi siteleri şehrin içinde kalıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanayi esnafıyla görüştü. Başkan Çınar, “Sanayi Sitesi içerisinde bulunan parkın olmazsa olmazları olduğu tarafımıza iletilmişti. Atıl durumda bulunan parkımızı esnaflarımıza kazandırdık. Şehir büyüyor, büyüdükçe de sanayi sitelerimiz giderek şehir merkezinin içinde kalmaya başladı” şeklinde konuştu.

Sanayi siteleri şehrin içinde kalıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanayi esnafıyla görüştü. Başkan Çınar, “Sanayi Sitesi içerisinde bulunan parkın olmazsa olmazları olduğu tarafımıza iletilmişti. Atıl durumda bulunan parkımızı esnaflarımıza kazandırdık. Şehir büyüyor, büyüdükçe de sanayi sitelerimiz giderek şehir merkezinin içinde kalmaya başladı” şeklinde konuştu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:39
Sanayi siteleri şehrin içinde kalıyor

Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Özyalın, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın desteği ile buradaki sorunları çözmek istiyoruz” dedi.

ARAZİ TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana, gerek Organize Sanayi Bölgelerimizle gerek Özsan Sanayi sitemizle gerekse Yeni Sanayimizin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendik. Şehir içinde kalan sanayi bölgelerimiz artık bulunduğu bölgelere yakışmıyor. Sanayi Bölgelerimizin daha nitelikli bir hal alması, araç trafiğine, araç park alanlarının önemine uygun yerlere taşınması gerekiyor. Yeni sanayi sitesi alanlarının oluşturulmasına dair geçmişte önemli kararlar almıştık. Bu konuyla ilgili arazi tespit çalışmalarımız devam ediyor. İstişareler sonucu yerler netleştiği an sanayi sitesi esnafımıza bilgilendirme yapılacaktır. Sanayilerimiz Malatya’nın bel kemiğidir. Belediye olarak sanayi esnafı kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarımız sürüyor. Biz biriz, beraberiz ve hizmet için varız. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız” sözlerini kaydetti.

ŞEHİR BÜYÜYOR, BÜYÜDÜKÇE DE...

Başkan Çınar, “Sanayi sitesi içerisinde bulunan parkın olmazsa olmazları olduğu tarafımıza iletilmişti. Atıl durumda bulunan parkımızı esnaflarımıza kazandırdık. Şehir büyüyor, büyüdükçe de sanayi sitelerimiz giderek şehir merkezinin içinde kalmaya başladı. Konutlar içerisinde kalan sanayi siteleri oluştu. Tasarladığımız projeler hayata geçtiği zaman, sanayi sitelerimizi daha geniş alanlara taşıyıp daha nezih, nitelikli yerler haline getireceğiz. Hemşerilerimizle iç içe olmak bizi daha çok mutlu ediyor. Biz birlikte Yeşilyurtluyuz. ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta hep birlikte güçlü olacağız” dedi. 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.07.2018 11:42
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MalatyaMehmet ÇınarYEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANIşehir BüyüyorSANAYİ SİTESİ
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