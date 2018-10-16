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“Samimi adımlar atın!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Ekim Beyaz Baston Günü nedeniyle engellilerin sorunlarının araştırılması için önerge verdi. Kanunlardan özürlü ibaresi çıkarıldığını ama zihinlerin hala engelli olduğunu kaydeden Ağbaba, “Görme engellilerin rahat adımlar atabilmeleri, tüm engellilerin engelsiz bir çevrede yaşamaları için, hem yerel yönetimlerin hem de idarecilerin samimi adımlar atmalarını bekliyoruz” dedi.

“Samimi adımlar atın!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Ekim Beyaz Baston Günü nedeniyle engellilerin sorunlarının araştırılması için önerge verdi. Kanunlardan özürlü ibaresi çıkarıldığını ama zihinlerin hala engelli olduğunu kaydeden Ağbaba, “Görme engellilerin rahat adımlar atabilmeleri, tüm engellilerin engelsiz bir çevrede yaşamaları için, hem yerel yönetimlerin hem de idarecilerin samimi adımlar atmalarını bekliyoruz” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 17:39
“Samimi adımlar atın!”

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığına verdiği önergeyle engellilerin sorunlarının araştırılmasını istedi. Kanunlardan özürlü ibaresi çıkarıldığını ama zihinlerin hala engelli olduğunu kaydeden Ağbaba, “Zihinlerdeki engeli aşmak için engellilerin hayata eşit katılımını sağlamak adına CHP olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

8,5 MİLYON ENGELLİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

“Yasa çok uygulayan yok. Laf çok icraat yok” diyerek engellilerin sorunları için defalarca yasal düzenlemeler yapıldığını ancak değişen bir şey olmadığını savunanAğbaba, “Şehirlerde engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak alt yapı uygun değil. Binlerce görme engelli halen sokağa çıkamıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama 8.5 milyon engelli bulunuyor. TÜİK tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarında Türkiye’de engellilerin; sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve sağlık alanlarında karşılaştıkları sorunları ele almaktan uzaktır. Kamu kurumlarında toplam çalışan sayısının %3’ünün, özel sektörde toplam çalışan sayısının % 4’ünün engelli kadrosundan istihdam edilmesi gerekirken bu alanda etkin denetleme yapılmaması ve cezai yaptırım uygulanmaması, engelli vatandaşların en temel vatandaşlık haklarından biri olan oy kullanma hakkını bir başkasından destek almadan gerçekleştirememesi, oy kullanılan okul binalarının engelliler için fiziki olanaklara sahip olmaması gösterilebilir” sözlerini kaydetti.

“EĞİTİMDEKİ ENGELLER KALKMIYOR”

“Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitimle ilgili sağlıklı bir çalışma gerçekleştirememesi nedeniyle eğitim alanında da engelli vatandaşlar çözüm arayışındadır” diyen Ağbaba, “Özellikle Anadolu’da ve küçük yerleşim bölgelerinde engelliler için uygun fiziki koşullara sahip okullar bulunmamaktadır. Ayrıca mevcut okullarda da kaynaştırmalı eğitimde engelli öğrenciler çok ciddi sorunlarla karşılaşmakta ve hatta bazı okullara kabul edilmemektedir. Yurt genelinde yapılan sınavlarda engelli bireylerin katılımı için eşit koşullar oluşturulmaması gibi sorunlar da ayrıca sıralanabilir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, ENGELLİLER İÇİN VERDİĞİ SÖZÜNÜ TUTMUYOR

“2009 yılında imza attığımız Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi esaslarına göre engellilere eşit yaşam olanaklarının temin edilmesinde Türkiye sözünü tutamamıştır” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “2014 yılında imza attığımız Büyükşehir Yasası esaslarına göre, yerel yönetimler sözünü tutamadığından engellilerin fiziksel erişimine yönelik yapılması gereken düzenlemeler de hala tamamlanmamıştır. Bu sebeplerle engelli yurttaşlarımız şehir hayatı içinde yaşamlarını sürdürmekte otobüslerde, kaldırımlarda görme engelliler için yapılan şeritlerde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarının fiziki yetersizliğinde çok ciddi fiziki sorunlarla karşı karşıya gelmektedir.Bu gerekçelerle engelli vatandaşlarımız ile ilgili yapılan çalışmalar fiili anlamda ‘engellileri anlamak’ yönünden yeterli değildir. Nüfusun geri kalan kısmının, engelli yurttaşların herkes gibi eşit haklara sahip olduğunu anlaması ve bu bilinçle yaşamına yön vermesi hususunda toplumsal bir farkındalık oluşması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Veli Ağbaba
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