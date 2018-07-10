Safkan Arap koşu tayları açık arttırmayla satılacak

73 adet bir ve iki yaşındaki safkan Arap koşu tayları saat 13.00’te başlayacak açık arttırmayla satılacak.

Halen Sultansuyu’nun en gözde aygırı olarak göze çarpan Özgünhan’ın yavruları Kastal, Yeşil Yol, Yol Bulan, Altıncı His, Serkurt, Tatarkan, Taykut, Gözyaşı Gecesi ve Ustaoğlu’nun kardeşlerinin de içinde bulunduğu 73 adet tay satışa sunulacak. Bu atlardan Altıncı His, Taykut ve Serkurt yakın zamanda düzenlenen Grup 1 ve Grup 3 yarışlarında birincilik elde etmişti. İhaleye olan ilginin yüksek olması bekleniyor.