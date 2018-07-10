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“Prensip olarak hiçbir hastaneyi ziyaret etmedim”

“Prensip olarak hiçbir hastaneyi ziyaret etmedim”

10 Temmuz 2018 Salı 11:07
“Prensip olarak hiçbir hastaneyi ziyaret etmedim”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Fendoğlu, seçim süresi boyunca prensip olarak hiçbir hastaneyi ziyaret etmediğini belirtti.

MHP'li Milletvekili Fendoğlu, seçim süresi boyunca prensip olarak hiçbir hastaneyi ziyaret etmediğini belirterek, “Etik bulmadım. Hasta yakınlarını da ziyaret etmedim. Seçilirsem dedim gider ziyaret ederim. Bu vesileyle geç kaldım. Aklınıza bir şey gelmesin” dedi.

Başhekim Keleş de, Fendoğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Vatan ve millet için hayırlar getirmesini temenni etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluMehmet Keleş
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