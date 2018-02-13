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Pepe: "İyi ki siyaseti bırakmışım"

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski Orman Bakanı Osman Pepe, "İyi ki siyaseti bırakmışım" dedi.

Pepe: "İyi ki siyaseti bırakmışım"

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski Orman Bakanı Osman Pepe, "İyi ki siyaseti bırakmışım" dedi.

13 Şubat 2018 Salı 15:25
Pepe: "İyi ki siyaseti bırakmışım"

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski Orman Bakanı Osman Pepe, "İyi ki siyaseti bırakmışım" dedi.

5 dönem il başkanlığı, 4 dönem milletvekilliği, 5 sene bakanlık yapan Osman Pepe içini şehir dergisi ’Trabzon’a döktü.

Ticaretle uğraşan bir aileden gelen eski bakan, Kocaeli için "Yedek subaylığımı orada yaptım. Siyasete orada atıldım. Refah Partisi’nde il başkanı oldum. Ne kadar Trabzonluysak bir o kadar da Kocaeli’liyiz" ifadesini kullandı.

Trabzonlu İşadamları ve Bürokratları Derneği’nin onursal başkanlığını yürüten eski bakan Pepe, "40 yılı aşkın süredir ticaretle uğraşıyorum. Ticaretle iştigal eden aileden geliyorum. 4 oğlum, aile şirketlerinde işleri yürütüyor. Tabii ben de başlarındayım. İnşaat ve denizcilik ağırlıklı çalışıyoruz. Enerji ve madencilik alanında şirketlerimiz olmasına rağmen, aktif değiliz. Madencilikte çok zararımız oldu" diye konuştu.

"Siyaset meslek değildir" ifadesini kullanan Pepe, şöyle devam etti: "Siyasette yapabileceğimi yaptım. Ben siyasetteki kamu görevimi bitirdim, teskeremi aldım ve yapacak çok işim var. Siyaseti hiç özlemiyorum. İyi ki bırakmışım diyorum. İşlerime, çocuklarıma, torunlarıma zaman ayırıyorum. Daha çok okuyup, dostlarımla daha sık buluşuyorum. Yaşadığımı daha iyi anladım. Hayatımda en çok şeyi rahmetli Erbakan hocamdan öğrendim. Onu mutlaka yâd etmek lazım. Siyasette daha centilmen dil kullanılmalı. Siyasetçilerin konuşmaları sokağa yansıyor. Birbirimizi sevmeyebiliriz ama saygı duymak zorundayız" diye konuştu.
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