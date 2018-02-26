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Pentagon’dan Afrin açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington ve Ankara’nın, Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan gerilimi azaltma çabaları ve seçenekler üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Pentagon’dan Afrin açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington ve Ankara’nın, Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan gerilimi azaltma çabaları ve seçenekler üzerinde çalıştığı duyuruldu.

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:26
Pentagon’dan Afrin açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington ve Ankara’nın, Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşanan gerilimi azaltma çabaları ve seçenekler üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway yaptığı basın toplantısında, "Afrin’deki gerilimi azaltma yönünde diplomatik görüşmeler yapılıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), 20 Ocak tarihinde Afrin’e ’Zeytin Dalı Harekatı’ adıyla başlattığı operasyon sonrasında ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilim yükselmişti.
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