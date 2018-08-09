PARA SİZDEN, TEMİZLİK MASKİ’DEN!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su deposu bulunan binalarda depo bakımı ve dezenfeksiyonu çalışmaları gerçekleştiriyor.

TİFO, KOLERA, SARILIK, HEPATİT…

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, “Apartman, hastane, öğrenci yurtları, okullar, dershaneler, toplu gıda üretim, satış ve tüketim yerleri, oteller, AVM’ler kullandıkları su depolarının temizliğini 6 ayda bir yaptırmaları gerekmektedir. Depoların uzun süre temizlik ve dezenfektesinin yapılmaması sonucunda; çamurlaşma, dökülme, paslanma, suda renk, koku ve bakteri oluşumu gibi sorunlara meydana gelebilmektedir. Bu durum suyun içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini yok ediyor. Ayrıca kirli depolar sağlımızı da tehdit etmektedir. Pis depolardaki sular, tifo, kolera, sarılık, hepatit ve benzeri bulaşıcı hastalıklara sebep olabiliyor. Depo yüzeyleri, basınçlı makine ve kir sökücü aparatlar kullanılarak profesyonel ekiplerimiz tarafından yıkandıktan sonra kirli su dışarı atılmaktadır. Kurumumuz tarafından ücret karşılığı yapılan depo temizliği işlemleri için vatandaşlarımız Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir” sözlerine yer verdi. (bülten)