Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı

Özgür Suriye Ordusu, Afrin harekatı kapsamında Afrin’in kuzeybatısındaki Şengal köyünün geri alındığını duyurdu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Afrin’deki...

ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı

Özgür Suriye Ordusu, Afrin harekatı kapsamında Afrin’in kuzeybatısındaki Şengal köyünün geri alındığını duyurdu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Afrin’deki...

21 Ocak 2018 Pazar 14:37
ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı

Özgür Suriye Ordusu, Afrin harekatı kapsamında Afrin’in kuzeybatısındaki Şengal köyünün geri alındığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Afrin’deki terör örgütü YPG mevzileri bombalanırken ÖSO Afrin’de bir köyü aldığını duyurdu. Afrin’e bağlı bazı kasabalarda ÖSO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edilirken Afrin’in kuzeybatısında bulunan Şengal köyünün geri alındığını duyurdu. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin, bölge halkına yaptıkları duyuruda evlerinden ayrılmamaları ve askeri bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulunduğu kaydedildi. Sivillerin korunacağını duyuran Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’in batısındaki Raco kasabasına doğru ilerlediği aktarıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti’de görev Kahya’ya verildi
İyi Parti’de görev Kahya’ya verildi
Başbakan Binali Yıldırım’dan Bilecik Belediyesi ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım’dan Bilecik Belediyesi ziyaret
Bahçeli: "ABD’nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır"
Bahçeli: "ABD’nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim