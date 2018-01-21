ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı

Özgür Suriye Ordusu, Afrin harekatı kapsamında Afrin’in kuzeybatısındaki Şengal köyünün geri alındığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Afrin’deki terör örgütü YPG mevzileri bombalanırken ÖSO Afrin’de bir köyü aldığını duyurdu. Afrin’e bağlı bazı kasabalarda ÖSO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edilirken Afrin’in kuzeybatısında bulunan Şengal köyünün geri alındığını duyurdu. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin, bölge halkına yaptıkları duyuruda evlerinden ayrılmamaları ve askeri bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulunduğu kaydedildi. Sivillerin korunacağını duyuran Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’in batısındaki Raco kasabasına doğru ilerlediği aktarıldı.