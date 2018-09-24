“Onlara inat, yatırımlarımıza devam ediyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi ÖznurÇalık, Tecde Mahallesi’ni, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran’ı, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'yi ziyaret ederken, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nin inşaat alanında ise incelemelerde bulundu.

Çalık, beraberindeki heyet ile birlikte Yeşilyurt Tecde Kültür Merkezi’nde kurs gören bayanları ziyaret etti. Çalık, burada kadınların yapmış olduğu el işlerini inceleyerek sohbet etti. Çalık, kursiyer bayanların sorun ve taleplerini de dinledi.

Çalık, daha sonra Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit’i ziyaret ederek, mahallenin genel sorun ve taleplerini dinledi. Çalışmalarından dolayı Mahalle Muhtarı Ali Yiğit’e teşekkür eden Çalık, “Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemi biz sizlerle birlikte atlatacağız. Zor dönemleri birlikte atlattık, darbe girişimlerini birlikte atlattık. 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanklara karşı göğsümüzü birlikte siper ettik. Şimdi ekonomik darbe yapılmak isteniyor. Bu ekonomik darbenin karşısında da göğsümüzü siper edeceğiz. Bu ekonomik darbe girişimlerine karşı, onlara inat biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah 2023’te gelişen ve güçlü Türkiye olması için hepimiz 7/24 saat, Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatandaşımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ADALET HİZMETİ

Milletvekili Çalık, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran’ı ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.Başsavcı Savran, ziyaret için teşekkür ederek, “Adalet hizmetine Malatya ayağında da elimizden geldiğince samimi bir şekilde hizmet etmeye, hizmet vermeye devam edecektir. Bu ziyaret bize destek ve güç verdi. Her zaman Malatya’nın hak ve hukuk noktasındaki ihtiyacı olan veya hak ve hukuk noktasındaki gereksinimi olan hizmetleri elimizden geldiğince samimi bir şekilde sunma gayreti içinde oyacağız” sözlerini kaydetti.

Milletvekili Çalık ise Başsavcı Savran’a Malatya’daki görevinde başarılar dileyerek, “Malatya’mız sakin ve huzurlu bir şehir. Sizlerin sayesinde de adaletin tesis edildiği şehir unvanını kazanacak. Öncelikle memleketimize hoş geldiniz, Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Üzerindeki yük özellikle adaletin tesisi adına çok önemli. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve adaletin tecelli etmesi adına da sizlerin çok özverili çalışmalarına şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY İNCE’YE ZİYARET

Milletvekili Çalık, Malatya İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Albay Necmi İnce'yi ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Çalık, İl Jandarma Komutanlığının Malatya’da önemli görevler yaptığını ve çalışmaların devamını dileyerek, Albay İnce’ye başarılar diledi.

Milletvekili Çalık ve beraberindeki partililer Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde yürütülmekte olan inşaat çalışmalarını inceledi. Çalık, yapılmakta olan çalışmaları yerinde inceleyerek, hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tadilatı ve ek bina inşaatının Ocak 2017 tarihinde başladığı ve hastanenin 75 yataklı olarak 15 Ekim 2018 tarihinde hizmet vermeye başlayacağı bilgisini alan Çalık, hastanenin yeniden revize edilmesi için yaklaşık 15 milyon TL tutarında bir harcama yapıldığını kaydetti. Hastanenin ilçeye kazandırılmasında Mahmut Çalık’a bir kez daha teşekkür ettiklerini belirten Çalık, hastanenin 45 yataktan 75 yatağa çıkartıldığını, hastanenin her türlü alt yapıya sahip olduğunu, bölgenin ihtiyacına cevap verebileceğini ve hastanenin Ekim ayı sonu itibariyle hasta kabullerine başlayacağını ifade etti. (Haber Merkezi)