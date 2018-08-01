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Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatiline devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte okulların açılacağı tarih ve yeni eğitim dönemine dair ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatiline devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte okulların açılacağı tarih ve yeni eğitim dönemine dair ayrıntılar...

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının okul takvimine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, okullar bu yıl 17 Eylül'de açılacak. 2018-2019 yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı bilgilere göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKULA ERKEN BAŞLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. 

İHA

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