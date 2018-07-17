ÖĞRENCİLER, ŞEHİTLERİ DUALARLA YÂD ETTİ

Muhtarı Ali Demir ve Özgürtepe Cami İmamı Bilal Çelik’in daveti üzerine Yaz Kur’an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ özel etkinliğine katıldı.

Türk bayraklarıyla süslenen camiye girişte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, erken yaşlarda vatan ve millet sevdasını kalbine yerleştirip okudukları Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla kahraman şehitlerimizi yâd eden çocuklarla yakından ilgilendi.

15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan öğrenciler, bir yandan ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli bir görüntü oluştururken diğer taraftan tüm şehitlerimiz için okudukları ilahiler ve dualarla manevi bir atmosfer oluşturdular.

Mihrabın önünde açtıkları Türk bayrağının yanında toplanarak ‘15 Temmuz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz’, ‘ 15 Temmuz’u Unutma, Unutturma ‘ ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ yazılı kırmızı beyaz dövizler açan, yaka kartlarına ise şehitlerin isimlerini yazdıran öğrencilerin bu yaklaşımları davetliler tarafından takdirle karşılandı.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Duygusal bir atmosferin yaşandığı programın açılış konuşmasını yapan Özgürtepe Cami İmamı Bilal Çelik, 15 Temmuz gecesinde kendilerini tank ve toplara siper eden bütün şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade eden İmam Çelik, “Özgür ve hür bir şekilde yaşadığımız vatanımız kolay kazanılmadı, ülkemizin her karış toprağında şehit kanları vardır. Vatanımızın muhafazası için canını veren ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin bize bıraktıkları bütün emanetlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Cenab-ı Allah, ezanımızın kıyamete kadar okunmasını, şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmasını hepimize nasip etsin. Rabbim vatanımızı sahipsiz bırakmasın, bizi ezansız ve bayraksız bırakmasın, bırakmak isteyenlere de fırsat vermesin, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar nasip etsin” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak adına düzenlenen özel etkinlikte Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN ÖRNEK DAVRANIŞI BİZLERİ GURURLANDIRDI”

Programda emeği geçenleri tebrik eden Başkan Çınar, “Melekbaba Mahallemizdeki Özgürtepe Camii’nde düzenlenen etkinlikte çocuklarımızın yüreklerindeki iman gücü, dillerindeki dualar ve ellerindeki Türk bayrakları bizleri ziyadesiyle mutlu etti, çok gururlandık ve duygulandık. Çocuklarımızı bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum. Programda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarken, erken yaşlarda vatan ve millet sevdasını kalbine işleyen, Türk Bayrağını gururla sallayan çocuklarımızın alınlarından öpüyorum. Hepimizin asli görevi; çocuklarımıza sahip çıkmak, vatana, bayrağa ve mukaddesatlarına sıkı sıkıya bağlı olarak yetişmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak yapılan tüm güzel ve hâyırlı işlerin sonuna kadar destekçisiyiz. Çocuklarımızın doğru ve güzel bir hayat yaşamaları için onların eğitim hayatlarına katkı sağlayacak eğitim hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kentimizin gelişimi, ülkemizin huzuru için yapılacak tüm programlarda öncü olmaya, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” sözlerini kaydetti.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasını unutmadıklarını ve unutmayacaklarını hatırlatan Başkan Çınar, “15 Temmuz’u unutmamak, o geceki milli ruhu ve şahlanışı gelecek nesillerimize aktarmak ve bir daha ihanet şebekelerinin türememesi için çocuklarımızın zihinlerine milli birlik, manevi bilinç ve İslam bilincini tam manasıyla yerleştirmemiz gerekiyor. 15 Temmuz ruhunu her daim diri ve canlı tutmalıyız. 15 Temmuz; içimizde olup ta beynini ve zihnini satmış dış destekli bir grup vatan haini tarafından milletin parasıyla alınmış uçaklar, tanklar ve silahlarla milletimizin canına kast etmeye, ülkemizi parçalamaya yönelik gerçekleşen bir darbe kalkışmasıdır. O gece bir ve beraber hareket eden milletimiz Çanakkale ruhuyla ülkesine sahip çıkmış ve büyük bir destanın altına imza atmıştır. Milletin varlığına istikbaline inancına darbe vurmak isteyenlere karşı canlarını feda eden 15 Temmuz milli irade ve demokrasi şehitlerimizi ve ülkemizin her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu. (Bülten)