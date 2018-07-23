“O MUHATAP BİZİZ”

KAYISI DA MUHATAP YOK MU?

“Kayısı bizim sorumluluk alanımız değil ama biz Malatya Ticaret Borsası olarak kayısıyı sahiplendik” diyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Kamuoyunda gerçekten böyle bir sıkıntı var. Özellikle sayın bakan da, ‘Bizim aslında en büyük sorunumuz muhatap bulamıyoruz’ diye piyasada bir kaç defa serzenişte bulundu. Şimdi biz bu boşluğu doldurmak için gayret gösteriyoruz. Tabi belki yasal olarak bizim sorumluluğumuzda değil ama biz tamamen burada bir sosyal sorumluluk üstlendik. Dolayısıyla eğer bir muhatap aranıyorsa biz hazırız. Yani burada yapmak istediğimiz şey elimizdeki ürünü tamamen kıymetlendirmek, hak ettiği değere ulaştırmak” diye konuştu.

TABAN FİYAT

Özcan, “Şimdi burada kayısının en büyük problemlerinden bir tanesi özellikle fiyat istikrarsızlığı ve bunun ile birlikte de bir taban fiyatı oluşturamıyoruz. Yani taban fiyatının oluşmamasından kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı doğuruyor. Dolayısı ile bu bunu da ortadan kaldıracak en önemli şey alım garantisi getirerek çiftçiye bir taban fiyat açıklaması yapılması gerekiyor. Bir ürünü piyasadan satın alacak, piyasadan bu ürünü toparlayıp depolarda muhafaza edip, değerlendirecek bir sistem gerekiyor. Burada da bizi geçici yani biliyorsunuz bundan 45 gün önce lisanslı depoculuk ile ilgili uzun zamandır yapılan birtakım çalışmalar vardı. Bunlar kısmen sonuçlandı. Yani biliyorsunuz yasal olarak bundan 3-4 yıl önce Mecliste lisanslı depoculuk ile yasal düzenlemeler yapıldı. En son Gümrük ve Ticaret Bakanımız döneminde Kalkınma Bakanlığı burada projenin karşılığında 12 milyon TL'lik bir hibe kredi temin edildi. Bu para bizim hesaplarımıza geçti. O arada bizim bir projede 6 milyon 800 bin TL'lik bir kaynak ihtiyacımız vardı. Bunu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin lisanslı depoda uzmanlaşmış bir şirketi var. Yani şu anda Türkiye’de yaklaşık belki 30 tane depoyu finanse etmiş, iş yapmış hayata geçirmiş bir şirket bu. Fakat buradan tabi kayısıdaki lisanslı depoculuk dünyada ilk defa yapılacak. Bu bir örnek olacak. Biz kredi teminini sağladık. Biliyorsunuz bura da bir protokol imzalandı geçenlerde. Bu protokolde bu kaynağın temini ile ilgili imzalar atıldı. Şimdi ağustos ayının son haftasında o şirket olağanüstü genel kurul kararıyla sermaye artırımına gidecek. Bu sermaye artırımında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu kaynağı şirkete aktaracak, yani bir kaynak aktarımı yapacak. Şirke de bu 6 milyon 800 bin TL'lik kaynağı bize aktaracak. Ondan sonraki süreçte de, şu an da net değil ama, ihaleye çıkacağız” sözlerini kaydetti.

“Kayısıda 15 bin ton civarında bir ihracat bekliyoruz” diyen Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Türkiye’deki belki 81 ilin hepsinde hâlde tüketilmek üzere tüketiciye sunulan bir ürün buradan oralara gidiyor. Ürün zarar görmeden daldayken tek tek elle toplanıp kutularla ambalajlanarak o illere sevk ediliyor. Bunun haricinde bir de meyve suyu olanlar var” ifadelerini kullandı.