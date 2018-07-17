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O KANUN ANLATILACAK

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili bir toplantı yapacak olan MİM-DER, üyelerini bilinçlendirecek. Konuya ilişkin konuşan MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, toplantıya tüm mükelleflerin davetli olduğunu söyledi. 

O KANUN ANLATILACAK

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili bir toplantı yapacak olan MİM-DER, üyelerini bilinçlendirecek. Konuya ilişkin konuşan MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, toplantıya tüm mükelleflerin davetli olduğunu söyledi. 

17 Temmuz 2018 Salı 10:47
O KANUN ANLATILACAK

Zaman zaman toplantısı yapılarak ilgilileri başta olmak üzere vatandaşların bilgilendirilmeye çalışıldığı yapılandırma toplantılarından birisini de Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) gerçekleştirecek. Yarın Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te düzenlenecek olan toplantıyla alakalı konuşan MİM-DER Mustafa Kırteke, önemli açıklamalarda bulundu.

Sürekli yapılan yapılandırma toplantılarının yapılmasının sebebinin aslında çok bilinçli çalışmamalarından, çıkan yasaların hepsinden haberdar olmamalarından, bu gelişmeleri sadece muhasebecilerden, bir gazeteden ya da bir televizyondan duymakla öğrenmiş olmalarından kaynaklandığını söyledi.

MÜKELLEFLERİMİZİ AYDINLATACAKLAR

Başkan Kırteke, “7143 sayılı yasa ile yani yapılandırma yasası ile hangi dallarda borcumuz var, nasıl faydalanırız bunu en ince ayrıntılarına kadar Vergi Dairesi Başkanımızla beraber görüştük. Ayın 18'inde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 14.00’te Vergi Dairesi Başkanımız, Gelirler İdaresi Başkan Yardımcılarımız gelip bu konuyla ilgili meslektaşlarımızı,  maliye açısından mükelleflerimizi aydınlatacaklar. Bizim bu konularda ya da bu yasaların hepsinden harfiyen haberimiz olması lazım. Çünkü bunların belli bir süresi var, belli bir süre geçtikten sonra biz bu yasadan faydalanamıyoruz. Bu yasa; aklınıza ne gelirse vergi borcunu, cezayı, genele yayarsak elektrik borcunu, prim borcunu, her türlü borcu kapsayan bir yasadır” diye konuştu.

HER VATANDAŞIN GÖREVİ

Bu toplantıya mükellef olan herkesi davet ettiğini dile getiren Başkan Kırteke, “Aslında Vergi Dairesi Başkanlığının bunu yerele yaymasının ya da sık sık gündeme getirmesinin sebebi çok güzel, o da insanları haberdar etmek.  Bu STK’lar ile tek tek değil de Malatya ölçeğinde birkaç defada yapılsaydı daha iyi olurdu. Ancak biz de vatandaş olarak bu tür çalışmalara çok fazla önem vermiyoruz. Vergi Dairesi başkanlığımız da bunun üzerine birkaç STK ile görüşerek bunları, bu kanunları, yasaları anlatmaya çalışıyorlar. Biz 18'inde yapılacak olan toplantıya bütün müteahhitleri, konuyla ilgili olan özel sektörleri, mükellef olan herkesi davet ediyoruz. Çünkü bizim de geçmişe yönelik mutlaka borçlarımız vardır. Borcunuz olmasa bile yasadan haberdar olursak size veya bir başkasına daha çok faydamız olur. Toplumda konuya dair bir şey sorulduğunda en azından doğru, net cevap veririz, toplumu bilgilendirir, aydınlatırız. Bu da her vatandaşın görevidir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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KanunVatandaşGörev
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