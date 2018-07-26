MTSO Meclis Toplantısı Doğanşehir’de yapıldı

Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayı mizanı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ilçelerin sorunlarının ve problemlerinin yerinde tespit edilmesi ve ilçelerin şehirle bütünleşmesi anlamında meclis toplantılarının dönem dönem farklı ilçelerde yaptıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milleti tarafından püskürtülmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatarak, “15 Temmuz'da Türk milletinin gösterdiği direniş iradesi, insanlığa ders, gelecek nesillere onurlu bir mirastır. O gece bir kez daha, onurlu bir millet olduğumuzu, zulme boyun eğmeyeceğimizi, ülkemiz ve değerlerimizi can pahasına koruyacağımızı tüm dünyaya gösterdik. Biz bin yıllık geçmişi olan köklü bir milletiz. Omuz omuza, bir ve beraber oldukça ne içeriden ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz. 15 Temmuz'un zifiri karanlığında can veren, kanını döken, bedenini kurşuna siper bu şanlı direnişin ikinci yıldönümünde, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir dönemin başladığının altını çizen Sadıkoğlu,

“Umut ediyoruz ki insanların beklentilerine cevap veren yeni sitemin ekonominin önünü açabilecek, bürokrasinin karşısında yaşamış olduğu sıkıntıları kaldırılacağı yeni bir sistemle ülkemiz daha şaha kalkar, esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz daha iyi yapılanma içerisinde ülkemize katkı sağlarlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni hükümetimizi kutluyor, tüm bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin geçmiş yıllara ait aidat borçlarının faizlerinin silinmesi için başlatılan yapılandırmanın son günlerine girildiğini ifade ederek, “Devletin kamu alacaklarından vazgeçmesi söz konusu olmadığından bu tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi üyelerimizin menfaatine olacaktır. 7143 sayılı kanun ile Odalara 31 Mart 2018 tarihi öncesi üye aidatı ve munzam aidatı borçları olan üyelere yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odamıza müracaatları ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödenebileceği gibi ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitte de ödenebilecektir. Oda aidat borçları kamu alacağı olup, bu borcun silinmesi söz konusu değildir. Çıkarılan yasa ile geçmiş dönemlere ait borcu bulunan üyelere çok önemli bir fırsat tanınmış olup, tüm gecikme faizleri kaldırılmıştır. Yapılandırmanın süresine sayılı günler kala bu önemli avantajdan Odamıza borcu olan üyelerimizin istifade etmesi kendi menfaatlerine olacaktır. Yapılan üst düzey açıklamalarda böyle bir fırsatının bir daha verilmeyeceği ifade edilmekte olup, Üyelerimizin mağdur olmamaları için, son haftasına girdiğimiz ödeme takvimini bir kez daha yararlanmalarını hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerine teşekkür eden Sadıkoğlu, “Komite çalışmalarımıza ara vermeden aylık düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Toplumun çekirdek yapısı nasıl aile oluşturuyorsa, Ticaret ve Sanayi Odalarının yapısını da meslek komitelerimiz oluşturuyor. Komiteler Malatya ekonomisinin dinamosudur. Malatya iş dünyasının nabzını tutan komitelerimiz, şehrin ortak aklı dediğimiz dinamiğin en önemli bileşenidir. Komite toplantılarında üyelerin problemlerini ve sorunlarının tespit edilmesi yönetim kuruluna bilgi verilmesi bu sorun ve taleplerin nasıl çözebiliriz. Bizlerde üzerimize düşeni yaparak genel anlamda Bakanlıklara, TOBB’un yetkili meclisleri başta olmak üzere yerel anlamda da ilimizdeki kamu kurumlarına gerek yazılı, gerek sözlü olarak aktarıyoruz. Yönetimi olarak komitelerimizin aldığı kararların takipçisi oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde, “Coğrafi İşaretler Türkiye Uygulamaları ve Malatya” konulu toplantıların gerçekleştirildiğini anımsatan Sadıkoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Malatya TSO olarak kayısımız AB Coğrafi İşaret tescillidir. Türkiye’de Aydın incirinden sonra AB tescili alan 2. tarım ürünü Malatya kayısıdır. Kayısı tescili için geçmiş dönemdeki yönetime teşekkür ediyorum. Burada tescilden çok önemli olan bunun uygulanabilmesi ve tescilin ne işi yaradığını üyelerimize bilgi vererek bilinçlendirilmesini sağlamak. Üyelerimizin ihracatta Malatya kayısı tescilini kullanabilecekleri ortamı gerçekleştirerek Avrupa’da kayısımızın değerini ve markasını yükselterek gerek yurt dışında ve yurt içinde hak ettiği yere taşımak, ihracatta pazar payımızı ve rakamımızın yükselmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” sözlerine yer verdi.

Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, Türkiye İş Kurumu ile birlikte geçmiş dönemde istihdama katkıda bulunmak adına birçok proje yürüttüğüne değinerek,“Bu uygulamalardan biride Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) protokolüdür. Bu protokol ile işverenlerimize nitelikli işgücünü yetiştirme imkanı sağlanıyor bu da işverenlerimizin kendi çalışma kültürüne uygun personel yetiştirme imkanı sağladığı gibi üretimini artırıp maliyetini de azaltmaktadır. Tüm giderlerinin İŞKUR tarafından sağlanacağı proje ile iş arayanlar 4 ay teorik, ardından 4 ay pratik eğitimlerini iş başı eğitim şeklinde tamamlayacaklar. Eğitim süresince çalışanlar günlük 61,65 TL ücret alacaklar. Ayrıca genel sağlık sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri devlet tarafından ödenecek. Yani bu sürede üyelerimiz maaş ve sigorta primi ödemesi yapmayacak” sözcüklerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar meclisi verilerine göre, Malatya’dan direkt olarak yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen ihracat rakamının 172 milyon 949 bin dolar olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, “Sektörler arasında en fazla ihracat ise kuru kayısı ve konfeksiyon sektörlerinde sağlanırken, üçüncü sektör ise Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü oldu. Tekstille ilgili Malatya’da nasıl bir kuluçka merkezi oluşturabiliriz. Çünkü apartman ve bodrum katlarında 60 tane makine ile birçok insanı istihdam eden ciddi işler çıkaran sektöründe gayret göstermeye çalışan insanlar var. Biz bu insanlara bedava makine verip sektörünü geliştirmeleri için gayret göstersek bile fiziki şartları yetersiz. Bundan sonraki süreçte Organize Sanayi Bölgeleri içerinde 500, bin, bin 500 ve 2 bin metrekare alan ya da insanların taleplerine 60 veya 70 tekstile uygun sektörel onlara hizmet edebilecek kuluçka merkezleri oluşturmayı düşünüyoruz. Burada amacımız onlara uzun vadeli kredilerle buranın satışını kira verir gibi gerçekleştirmek. Ya da ileri ki süreçte kiralama sistemi ile onların 3 veya 5 yılda kendisini büyütebilecek Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kuracak seviye ye gelinceye kadar kiraları çok cüzü rakamlarda tutup kendilerini geliştirebilecekleri ortamları gerçekleştirmektir” diye konuştu.

Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Doğanşehir’de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.