MOTAŞ’A SERMAYE ARTIRIMI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısını dün gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şefik Şengün Başkanlığında yapılan Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“İSMAİL GÖKÇE’YE ALLAH’TAN RAHMET…”

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, “MASKİ Genel Müdürlüğünün Pütürge’de içme suyu çalışmaları sırasında iş kazası sonrası hayatını kaybeden İsmail Gökçe’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Gündem içerisinde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyonlara havale edildi. MOTAŞ’ın 5 milyon sermaye artırımı da görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısının üçüncü oturumunu 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.