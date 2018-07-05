Milletvekili kayıtları devam ediyor

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de kaydını yaptırdı.

Tüfenkci, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatarak, yeni dönemin ekonominin, refahın, demokrasinin, hukukun daha fazla hissedileceği dönem olacağını ifade etti. Tüfenkci, "Bu seçimlerin iki net sonucu var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, kaybedeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Gelişmeler bunu gösteriyor. Ben inanıyorum ki onlar da sonuçlardan ders çıkartarak yeni dönene yeni Türkiye'nin gerektirdiği şekilde Türkiye'nin birliği, beraberliği, kalkınması yolunda muhalefetiyle iktidarıyla herkes elinden gelen gayreti gösterir, Meclisiyle, bütün kurumlarıyla ve yeni oluşacak bürokrasi ve hükümet modeliyle Türkiye'yi daha iyi noktalara getirecek ve hedefimiz Türkiye'yi 2023'e kadar en az iki katı büyütmek" ifadelerini kullandı.

MİLLETİN TEVECCÜHÜ…

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 2002 seçimlerinde seçilip 27. Döneme devam eden milletvekili sayısının 10 olduğunu belirterek, milletin teveccühü ile tamamlayacaklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, halkın birleştiğini ve doğru kararı aldığını söyleyerek, Türkiye'nin farklı şekilde işletilen bir yönetim şekli olduğunu ifade etti. Karacan, seçim sonuçlarının tüm dünyayı ilgilendirdiğini kaydederek, "Yeni dönemde daha hızlı, reformlarla dolu, Türkiye'nin geleceği ile ilgili kararların alınabileceği bir seçim olacak" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkini soruya Karacan, "Yerel seçimlere ilgili olması gerekenler, anayasa değişikliği olması gerekiyor. AK Parti olarak seçimle ilgili gündemimiz yok. Bu başta genel başkanların, Cumhurbaşkanımız olmak üzere talep gelirse bu yıl içerisinde genel başkanlar değerlendirir, ona göre karar alınır" diye konuştu.